Col. Oana Ciobanu, fostul șef de comunicare al Spitalului Militar, a murit. Valeriu Gheorghiță: „Îmi este foarte greu să accept că un om în plină putere nu mai esteprintre noi!”

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Comunitatea medicală militară este în doliu după trecerea în neființă a colonelului (rtg.) Oana Ciobanu, fost șef al Biroului Informare și Relații Publice din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”. Plecarea sa prematură a lăsat un gol profund în rândul colegilor și al tuturor celor cu care a colaborat de-a lungul anilor.

Printre cei afectați de această pierdere se numără și medicul Valeriu Gheorghiță, fost coordonator al campaniei naționale de vaccinare, care a transmis un mesaj emoționant de condoleanțe, rememorând momentele dificile traversate împreună în prima linie a comunicării de criză.

O colaborare profesională construită pe încredere și dăruire

Medicul Valeriu Gheorghiță a evocat primii ani de colaborare cu Oana Ciobanu, subliniind rolul fundamental pe care aceasta l-a avut în succesul proiectelor medicale și de comunicare din cadrul Spitalului Militar Central. Parteneriatul lor a început înainte de criza sanitară globală și s-a consolidat prin proiecte de amploare dedicate educației medicale.

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„Am cunoscut-o pe doamna colonel (rtr.) Oana Ciobanu cu câțiva ani înainte de pandemie, iar în 2019 și 2020 am avut bucuria să colaborăm îndeaproape, atunci când am organizat primele două ediții ale conferinței de antimicrobial stewardship la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr Carol Davila””, a amintit Valeriu Gheorghiță.

Scutul din spatele liniei întâi în timpul pandemiei

Odată cu izbucnirea pandemiei de COVID-19, provocările din domeniul comunicării medicale s-au multiplicat, iar rolul Oanei Ciobanu a devenit unul crucial pentru menținerea echilibrului și transparenței în relația cu publicul și presa. Medicul Valeriu Gheorghiță a evidențiat sprijinul neprețuit și protecția pe care colonelul Ciobanu le-a oferit echipei medicale în acele momente de maximă presiune.

„Apoi a venit pandemia, iar Oana s-a aflat, prin rolul său în Biroul de Comunicare, alături de noi într-o perioadă extrem de dificilă. Ne-a sprijinit permanent în relația cu mass-media, ne sfătuia, avea grijă să ne protejeze și era preocupată ca tot ceea ce se întâmpla în spital să fie comunicat cu responsabilitate, echilibru și respect față de oameni”, a mărturisit reputatul medic.

Un rămas bun plin de durere și recunoștință

Deși obișnuit cu realitățile dure ale profesiei de medic, Valeriu Gheorghiță s-a arătat profund marcat de dispariția bruscă a celei care a reprezentat un pilon de energie și dăruire pentru Spitalul Militar Central.

„Ca medic am văzut multă suferință și, din păcate, multe vieți stinse mult prea devreme. Și totuși, îmi este foarte greu să înțeleg și să accept că un om în plină putere, cu atât de multă energie, vitalitate și dăruire, poate, dintr-odată, să nu mai fie printre noi. Rămân amintirile, recunoștința și tristețea profundă a acestui moment. Să te odihnești în pace, Oana! Dumnezeu să îți așeze sufletul în lumină și să îi întărească pe cei rămași în urmă”, a transmis Valeriu Gheorghiță.

O moștenire valoroasă în comunicarea medicală

Activitatea Oanei Ciobanu la conducerea Biroului de Comunicare al SUUMC rămâne marcată de inițierea unor campanii emblematice precum „Vocea medicului specialist”, „Bisturiu la feminin”, „Medicina pe înțelesul tuturor”, „Iubește-ți inima” și „Pentru că ne pasă”. Prin articolele, fotografiile și materialele realizate de-a lungul anilor, aceasta a reușit să aducă în atenția publicului nu doar rigoarea militară și performanța medicală, ci și latura umană, empatia și devotamentul celor care își desfășoară activitatea în spital.

Foto – Facebook

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