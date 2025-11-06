Cine este Rama Duwaji, soția primarului din New York, Zohran Mamdani. Are 28 de ani și este artistă

La 28 de ani, Rama Duwaji va fi cea mai tânără „Primă Doamnă” pe care a avut-o vreodată orașul New York, după ce soțul ei, Zohran Mamdani, a câștigat alegerile pentru funcția de primar marți seară. Iată cine este femeia din spatele politicianului.

Rama Duwaji, soția primarului din New York este o tânără remarcabilă

În discursul său de victorie, primarul ales i-a adresat un salut special soției sale, aflată lângă el.

„Și soției mele incredibile, Rama, hayati,” a spus el, folosind cuvântul arab pentru „viața mea”. „Nu există nimeni pe care mi-aș dori mai mult să-l am alături în acest moment – și în fiecare moment.”

Duwaji este o artistă stabilită în New York, cu origini siriene, ale cărei lucrări explorează adesea teme din Orientul Mijlociu. Arta ei a fost prezentată în publicații precum BBC News, The New York Times, The Washington Post, Vice și la muzeul Tate Modern din Londra.

Citește și: Cine este Zohran Mamdani, noul primar al New York-ului. A fost rapper înainte de a intra în politică și și-a cunoscut soția printr-o aplicație de dating

„Rama nu este doar soția mea; este o artistă extraordinară care merită să fie cunoscută în propriii ei termeni”, a scris Mamdani într-o postare pe 12 mai, anunțând că s-au căsătorit în urmă cu trei luni.

„Omg, e reală”, a glumit Duwaji într-un comentariu la acea postare.

Cei doi s-au cunoscut pe aplicația de întâlniri Hinge, „deci mai există speranță pentru aplicațiile de dating”, a spus Mamdani într-un interviu pentru The Bulwark.

Acuzat că își ascunde soția

La începutul campaniei electorale a soțului ei, Duwaji era rareori văzută, ceea ce i-a determinat pe adversari să afirme că deputatul statal în vârstă de 34 de ani își „ascunde” soția.

Absența ei a fost notabilă, având în vedere că, de obicei, candidații americani își prezintă soțul sau soția în mod vizibil pentru a sublinia valorile de familie.

Citește și: Cine este partenera lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Au doi copii împreună, dar nu sunt căsătoriți

Mamdani a răspuns criticilor într-o postare din luna mai, care includea o serie de fotografii de la cununia lor civilă la Primăria din New York.

„Dacă te uiți pe Twitter azi sau oricând, de fapt, știi cât de crudă poate fi politica”, a scris el.

„De obicei ignor totul, fie că e vorba de amenințări cu moartea sau de apeluri la deportarea mea. Dar e altceva când este vorba despre cei pe care îi iubești… Poți critica opiniile mele, dar nu familia mea.”

Potrivit CNN, Duwaji a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, chiar și pe măsură ce notorietatea soțului ei creștea.

Ea s-a numărat printre cei care au contribuit la crearea identității vizuale a campaniei lui Mamdani, inclusiv la alegerea iconografiei îndrăznețe și a fontului folosit în materialele galbene, portocalii și albastre.

Cine este Rama Duwaji

Duwaji s-a născut în Houston, Texas, și s-a mutat la Dubai la vârsta de nouă ani, înainte de a merge pentru o perioadă scurtă la școală în Qatar. Părinții ei sunt musulmani sirieni, originari din Damasc, potrivit presei arabe.

Citește și: Ce schimbat este Crin Halaicu, fostul primar general al Capitalei! | Foto

Deși a evitat în mare parte camerele de filmat, mai mulți prieteni ai ei au vorbit cu entuziasm despre Duwaji în interviuri, pe fondul speculațiilor privind rolul ei într-o eventuală administrație Mamdani, conform BBC.

„Ea este Prințesa Diana a zilelor noastre,” a declarat un prieten, Hasnain Bhatti, pentru The New York Times luna trecută.

Alții au descris-o pe Duwaji ca fiind entuziasmată, dar copleșită de atenția tot mai mare. Duwaji a absolvit Virginia Commonwealth University, apoi a obținut un master în ilustrație la School of Visual Arts din New York.

„Folosind portretul desenat și mișcarea, Rama explorează nuanțele sororității și experiențelor comunitare”, se arată pe site-ul ei profesional.

O mare parte din lucrările ei sunt alb-negru și ilustrează scene din lumea arabă. Ea însăși s-a născut în Texas și este de origine siriană, a precizat un purtător de cuvânt al campaniei pentru New York Times.

Unele dintre lucrările publicate pe Instagram critică „imperialismul american”, „crime de război israeliene” și denunță „epurarea etnică” a palestinienilor, poziții care reflectă în mare măsură opiniile politice ale soțului ei.

Urmărește-ne pe Google News