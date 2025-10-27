  MENIU  
Ce recorduri deține Catedrala Națională și cât a costat construcția ei. Catapeteasma e cât un teren de tenis

Adelina Duinea
.  Actualizat 27.10.2025, 11:56

Catedrala Națională a fost sfințită duminică, 26 octombrie, la 15 ani de la începerea lucrărilor sale de construcție. Lăcașul sfânt deține mai multe recorduri, cu toate că reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române susțin că nu au, încă, certificările finale. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt aceste recorduri și cât a costat construcția Catedralei Mântuirii Neamului.

Catedrala Națională a fost sfințită pe 26 octombrie 2025, în prezența a 10.000 de oameni și 2.500 de invitați oficiali. Slujba a fost oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Slujba s-a încheiat în jurul orei 12:30, însă pelerinilor li s-a permis accesul în Catedrală abia în jurul orei 19, deși acest lucru era prevăzut pentru ora 20:00. Unii dintre ei așteptau deja de 10-12 ore, potrivit Digi24.

Construcția Catedralei Naționale ar fi costat, doar până acum, aproximativ 270 de milioane de euro, bani proveniți din donații, contribuția Patriarhiei, dar și din fonduri publice. Astfel, aceasta se numără printre cele mai scumpe Catedrale din lume.

Catedrala Națională deține mai multe recorduri.

  1. Cu o înălțime de 127 de metri, a devenit cel mai înalt lăcaș de cult ortodox din lume.
  2. Are și cel mai mare volum, pentru că înăuntru pot încăpea simultan peste 7 mii de oameni.
  3. Foarte probabil, are cea mai întinsă pictură în mozaic din lumea creștină.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române susțin că nu au încă certificări finale, care să ateste recordurile.

Catapeteasma, cât un teren de tenis

Catapeteasma, respectiv peretele despărțitor dintre altar și restul catedralei, este cu siguranță cea mai extinsă din lume. Aceasta măsoare 407 metri pătrați, dimensiunea unui teren de tenis, cu tot cu spațiul pentru spectatori, potrivit Știrile Pro TV.

Altarul în sine are aproape 20 de metri și e făcut din beton, nu din lemn, așa cum se obișnuiește.

Clopotul are 25 de tone

Din cele 6 clopote, cel mai mare are 25 de tone. Acesta poartă gravat chipul patriarhului Daniel și a fost fabricat în Germania. E considerat deja cel mai mare clopot cu mișcare autonomă din lume.

Mesajele transmise de patriarhi

Patriarhul Daniel a transmis că prezența Sanctității Sale Bartolomeu I Patriarhul Constantinopolului la sfințirea picturii Catedralei este „o mărturie a unității în ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea bisericilor locale”. Patriarhul Constantinopolului a participat și la sfințirea Altarului Catedralei Naționale din București, în anul 2018.

„Sfânta icoană nu este o simplă lucrare de artă, nici un element decorativ al bisericilor, al mănăstirilor sau al caselor noastre, ci este răspunsul puternic al teologiei ortodoxe împotriva ereziilor care tăgăduiesc adevărul întrupării Fiului lui Dumnezeu și al celor care nu primesc îndumnezeirea omului prin har. (…) Aceste opere sunt admirate, cercetate și studiate chiar și de către oameni de știință, artiști și iubitori ai frumosului de artă sacră din afara spațiului creștin. De aceea sunt firești bucuria și entuziasmul nostru duhovnicesc de astăzi la finalizarea și sfințirea solemnă a picturii acestui prea frumos lăcaș de cult. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. (…) Ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze, să sfințească, să mântuiască acest oraș, această țară și pe voi toți, împreună cu rugătorii, dăruindu-vă cere de folos pentru mântuire. Amin”, a transmis Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului.

„Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ne ajute să folosim această împlinire ca pe un moment luminos de binecuvântare și bucurie, de întărire a credinței și a iubirii frățești, știind că sărbătorirea unui eveniment în Biserică poate fi și un moment de reînnoire a misiunii, o reîmprospătare spirituală pentru un nou început, pe Slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Amin”, a încheiat Patriarhul Daniel.

Foto: Libertatea.ro

