Ce a dezvăluit soţia CEO-ului Andy Byron, după ce şi-a văzut partenerul cu amanta la concertul Coldplay: „Am trecut prin multe. Merit să-mi spun punctul de vedere”

Scandalul în care este implicat Andy Byron, CEO-ul companiei Astronomer, continuă să facă valuri în presă și în lumea mondenă. După ce a fost surprins alături de șefa de HR, Kristin Cabot, într-o ipostază compromițătoare la un concert Coldplay, Andy Byron a fost forțat să demisioneze din funcția de director. Dar în spatele acestei povești, soția acestuia, Megan Kerrigan, a avut propria reacție, care a șocat și a emoționat în același timp. După apariția imaginilor care l-au arătat pe Byron în compania amantei sale, Megan a ieșit în față pentru a oferi propria versiune a evenimentelor și a vorbit despre cum a trăit această dramă.

Scandalul „Kiss Cam” și reacția publică a soției lui Andy Byron

Imaginile care au devenit virale după concertul Coldplay au lăsat întreaga lume mondenă uimită. Andy Byron și Kristin Cabot au fost surprinși într-un moment intim pe „kiss cam”, iar reacțiile lor nu au făcut decât să adâncească controversele. Byron a fugit din cadru, conștient că acest moment va provoca o reacție masivă din partea publicului, dar nici nu și-a imaginat cât de mult i-ar schimba viața.

La scurt timp după ce imaginile au devenit virale, soția lui Byron, Megan Kerrigan, a fost nevoită să își închidă contul de Facebook din cauza comentariilor negative și a presiunii publice.

„Am trecut prin multe, merit să-mi spun punctul de vedere”

După ce a trecut printr-o perioadă de tăcere, Megan a ales să revină pe rețelele de socializare și să vorbească despre ce s-a întâmplat.

„Sincer, nu știu cum să încep asta, pentru că ultimele zile au fost incredibil de grele pentru mine. Când s-a întâmplat asta, m-am simțit cu adevărat singură, ca și cum nimeni nu m-ar fi înțeles sau nu m-ar fi fost alături. Dar apoi ați apărut voi. Mesajele voastre, comentariile voastre, sprijinul vostru tăcut, m-au atins în moduri pe care nici măcar nu le pot explica”, a spus Megan pe contul ei de socializare, potrivit cancan.ro, mulțumind celor care i-au oferit suport în momentele dificile.

De asemenea, ea a subliniat că nu este o persoană publică obișnuită să își expună viața pe social media și că nu a dorit niciodată să ceară atenția publicului.

Megan a explicat că a ales să își redeschidă pagina de Facebook pentru a-și spune propria versiune a poveștii, într-un moment în care adevărul părea să fie ascuns.

„Oamenii i-au auzit punctul de vedere sau au văzut ceea ce credeau că este adevărul. Și nu pot continua să mă ascund în timp ce adevărul meu este lăsat în întuneric. Nu am cerut atenție. Nu am cerut compasiune. Dar merit să-mi spun punctul de vedere. Nu sunt aici să provoc o dramă. Sunt aici ca să-mi recâștig vocea. Am trecut prin multe. În liniște. Dar nu mi-e rușine. Așa că da, m-am întors. Nu pentru că m-am vindecat, ci pentru că mă vindec, iar fuga nu mai face parte din asta”, a transmis soția milionarului, potrivit cancan.ro.

Totodată, Megan a adăugat că a fost supusă unor atacuri din partea celor care au încercat să profite de situația ei, răspândind minciuni și zvonuri false.

„Fac tot posibilul să-mi protejez spațiul și să rămân pozitivă… dar nu este ușor și doare”, a mărturisit ea.

CEO-ul Andy Byron a demisionat, după ce a fost prins cu şefa de HR

Un scandal de proporții a zguduit compania americană de tehnologie Astronomer, evaluată la peste un miliard de dolari, după ce CEO-ul său, Andy Byron, a fost surprins într-o ipostază compromițătoare alături de șefa departamentului de resurse umane, Kristin Cabot, la un concert Coldplay.

Imaginile de pe celebra „kiss cam” au devenit virale pe rețelele de socializare, iar scandalul a dus rapid la demisia acestuia din funcția de CEO.

„Andy Byron și-a înaintat demisia, iar Consiliul de Administrație a acceptat-o”, a anunțat compania într-un comunicat potrivit BBC.

