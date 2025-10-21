Când intră banii de pensie în noiembrie. Modificări în calendarul de plată

În luna noiembrie 2025, peste patru milioane de pensionari din România își vor primi pensiile conform unui calendar stabilit de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Deși plățile se desfășoară în mod obișnuit în prima jumătate a lunii, în acest an apar mici modificări cauzate de faptul că 1 noiembrie cade într-o zi de sâmbătă, ceea ce afectează livrările prin Poșta Română.

Plata pensiilor prin Poșta Română: întârziere de câteva zile

Pentru pensionarii care au ales să primească pensia în numerar, prin intermediul Poștei Române, distribuirea sumelor va începe cu o ușoară întârziere. Din cauza zilelor nelucrătoare de la începutul lunii, primele pensii vor fi livrate începând cu marți, 4 noiembrie, odată cu reluarea activității poștașilor.

CNPP a transmis că toate pensiile vor fi achitate până la data de 15 noiembrie, termenul-limită prevăzut lunar pentru finalizarea plăților în numerar, notează România TV.

Amânarea afectează exclusiv beneficiarii care primesc pensia prin poștă, în timp ce cei care au optat pentru virament bancar nu vor fi afectați de această modificare.

Viramentele bancare se fac la timp

Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, CNPP a confirmat că viramentele se vor face în perioada 11–13 noiembrie 2025. Această fereastră de plată a fost aleasă pentru a evita suprapunerea cu weekendul și pentru a asigura că sumele ajung în conturile beneficiarilor fără întârzieri.

Sprijin suplimentar înainte de Crăciun

Pe lângă pensiile lunare, Guvernul a anunțat că în decembrie 2025 va fi virată a doua tranșă din ajutorul financiar de 800 lei, destinat pensionarilor cu venituri sub 2.574 lei. Prima tranșă, de 400 lei, a fost acordată în septembrie, iar a doua este programată pentru mijlocul lunii decembrie, astfel încât banii să ajungă la beneficiari înainte de sărbători.

„Avem acești bani în buget și vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă. Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă”, a declarat ministrul Muncii, Petre Florin Manole, pentru sursei amintite mai sus.

Foto – arhivă

