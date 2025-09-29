Actrița Ruth Posner, supraviețuitoare a Holocaustului, în vârstă de 96 de ani, și soțul ei Michael, de 97 de ani, au ales să își încheie viața la clinica Pegasos din apropiere de Basel, Elveția.

Cuplul și-a anunțat moartea printr-un mail

Potrivit BBC, cei doi au trimis un e-mail prietenilor și familiei în care și-au anunțat decizia, spunând: „Ne pare rău că nu am menționat mai devreme, dar când veți primi acest mesaj, vom fi părăsit această lume.”

Decizia a fost luată în comun, fără presiuni externe, după cum au explicat în mesajul lor: „Am trăit o viață lungă, împreună timp de aproape 75 de ani. A venit un moment în care simțurile slăbite, vederea și auzul afectate, lipsa de energie nu mai însemnau viață, ci doar existență, iar nicio îngrijire nu putea schimba asta.”

Ruth Posner, născută în Polonia, a supraviețuit Holocaustului după ce a scăpat din ghetoul Radom cu ajutorul tatălui ei. S-a ascuns cu o familie catolică și a fost ulterior arestată ca poloneză catolică în urma Revoltei din Varșovia din 1944. După ce a reușit să se refugieze pe o fermă din apropiere de Essen, a emigrat în Marea Britanie la vârsta de 16 ani. A devenit dansatoare și actriță, fiind membră a London Contemporary Dance Theatre și a Royal Shakespeare Company.

Michael Posner, chimist de profesie, a lucrat pentru UNICEF și a călătorit în întreaga lume înainte ca cei doi să se stabilească la Londra, în cartierul Belsize Park.

Sonja Linden, prietenă apropiată a cuplului, a declarat pentru BBC și agenția PA că Ruth și Michael se simțeau tot mai obosiți de viață și nu mai doreau să „existe”. Ruth Posner a fost o susținătoare vocală a legalizării sinuciderii asistate în Anglia, considerând că ar fi preferat să își încheie viața acasă, în mod public și demn.

Deși niciunul dintre ei nu era bolnav în fază terminală, decizia lor vine într-un moment în care Parlamentul britanic dezbate modificarea legislației privind sinuciderea asistată pentru pacienții cu boli incurabile.

Organizații precum Holocaust Educational Trust și Campaign Against Antisemitism au adus omagii lui Ruth Posner, descriind-o drept o femeie extraordinară, plină de carismă și curaj, care a educat generații întregi despre ororile Holocaustului și a luptat împotriva antisemitismului.

„Ruth era unică. Plină de căldură și energie, lăsa o impresie puternică asupra tuturor celor pe care îi întâlnea. Ne va lipsi”, a declarat Karen Pollock, directoarea executivă a Holocaust Educational Trust.

