5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu

5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce în această săptămână o ediție specială, în care vorbim despre toate noutățile din grila de toamnă ProTV.

Carmen Tănase, noul jurat la „Românii au talent”. Îndrăgita actriță ocupă al patrulea loc la masa juriului. Carmen Tănase e fană declarată a show-ului și abia aștepta să jurizeze alături de Andra, Bobonete și Andi, iar Smiley și Bartoș promit să o primească cu aplauze.

Gina Pistol, „Mastechef” în privit și gustat! Show-ul revine pe 8 septembrie la Pro Tv și Voyo, însă doar finala va fi live. Gina recunoaște că a terminat „școala de gătit” la Masterchef și că, după două sezoane nu mai gustă doar cu papilele, ci „scanează” farfuriile și cu ochii. Chef-ul din ea e oficial activat!

La „Vocea României”, pariul antrenorilor e în plină desfășurare. În acest sezon Theo Rose îl apără pe Horia Brenciu și, împreună cu ceilalți jurați, se unește împotriva lui Tudor Chirilă, să nu mai pună mâna pe trofeu și cei 100.000 de euro. Sezonul începe pe 12 septembrie și promite note înalte și replici și mai și!



Ana Ularu, cu pas mai aproape și de premii TV! Actrița face pasul spre televiziune cu „Trădătorii”, noul show Pro Tv, inspirat dintr-un format internațional premiat cu Bafta și Emmy. Ana Ularu ar putea adauga trofee TV pe lângă cele de actorie, dacă prestația ei cucerește și publicul, și criticii. Trădarea nu a sunat niciodată atât de bine!

Răzvan Exarhu, maestru de roast și auto-roast! Pe 10 septembrie, începe „La Bine și la Roast” la Pro Tv, iar Răzvan Exarhu promite porții zdravene de umor. Cunoscut pentru autoironie, prezentatorul îi ia la roast pe invitați, dar și-o ia și el cu grație. Pregătiți-vă pentru un meniu cu glume picante și replici care dor…de râs!

