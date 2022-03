VIDEO viral: Cum dezamorsează ucrainenii cu mâinile goale o BOMBĂ neexplodată

Un video în care doi ucraineni dezamorsează cu mâinile goale o bombă neexplodată a devenit viral pe rețelele de socializare.

Cei doi pirotehnişti ucraineni şi-au riscat viaţa pentru a dezamorsa o bombă cu mâinile goale şi o sticlă de apă, în timp ce în apropiere se aud bombardamente.

Video-ul cu momentul care a fost numit „proces de dezamorsare a bombei” durează doar 31 de secunde și a fost vizualizat de peste 2 milioane de ori. În imagini, doi bărbați stau în genunchi lângă dispozitiv și deșurubează sigiliul. Aceștia folosesc doar o sticlă de apă și mănuși.

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.

Mind boggling bravery.pic.twitter.com/KvCZeOxRyz

— Charles Lister (@Charles_Lister) March 9, 2022