Un medic de familie refuză pacienții care nu vor să se vaccineze împotriva COVID-19. Cum a justificat decizia

Doctorul Cătălin Petrencic a făcut un anunț public prin care și-a anunțat pacienții că va renunța la toți cei care refuză vaccinarea împotriva COVID-19. Bărbatul a invocat art 231, alin e), din Legea 95/2006, în care se precizează că asigurații au obligația „să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului”.

Motivul pentru care medicul refuză pacienții care nu vor vaccinul împotriva COVID-19

„Toate persoanele înscrise la mine care refuză vaccinare anti-COVID-19, vor fi scoase de pe lista mea de medic de familie. Este de neacceptat să continui colaborarea cu pacienții care nu cred în recomandările pe care le fac. Persoanele care refuză vaccinarea, dreptul lor, fac dovada că nu au încredere în mine, în ceea ce spun, în ceea ce le recomand să facă.

În cei 33 de ani de practică am vaccinat mii de persoane, am făcut zeci de mii de inoculări și nu am avut reacții adverse decât foarte puține și minore. Cred în vaccinuri, chiar și în cele nou apărute sau schimbate în acești ani. Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importantă a activității de prevenție. În toti acești ani am avut o singură persoana care a refuzat vaccinarea celui de-al doilea copil și i-am cerut să-i ia fișa și să se mute la alt medic. Ceea ce a și făcut”, a transmis medicul.

Acesta a precizat că atât el, cât și asistentul lui s-au vaccinat și au făcut public acest lucru pentru a dovedi că au încredere în vaccin.

„Un argument mai puternic nu știu dacă pot aduce în fața unui pacient în a garanta vaccinarea”, a spus Cătălin Petrencic, potrivit Digi24.

