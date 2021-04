Secretarul de stat Andreea Moldovan: „Două săptămâni de carantină ar face minuni”

Andreea Moldovan a explicat de ce susține varianta carantinării României: „Perioada de incubație a virusului este de două săptămâni, ceea ce înseamnă că dacă timp de maximum două săptămâni nu se transmite virusul el se poate stopa. Două săptămâni de carantină ar face minuni”, a spus Andreea Moldovan, potrivit Digi24.

Andreea Moldovan, despre carantina națională: „Ne e teamă de constrângeri și limitări”

Aceasta a afirmat că resticțiile pe perioada weekend-ului, impuse în zonele cu rata de incidență mare, au fost eficiente: „Carantina sperie ca termen, însă dacă am fi fiecare dintre noi conștienți să evităm acele aglomerații care ne expun clar la un risc, în primul rând pe noi și în al doilea rând pe cei din jurul nostru, lucrurile ar putea fi mult mai ușor manageriate. Am spus și repet, cred că depinde de fiecare dintre noi ca după un an de pandemie să știm ce este bine de făcut și ce nu”, a aăugat Andreea Moldovan.

Secretarul de stat a mai spus că înțelege și de ce românii se tem de o carantină națională.

„Este o decizie dificilă și care ar fi cu siguranță greu acceptată, în primul rând de către populație, pentru că ne e teamă de constrângeri și de limitări și înțeleg asta. În al doilea rând, într-adevăr sunt sectoare care trebuie să funcționeze mai departe. Repet, cred că depinde de fiecare dintre noi, nu trebuie ca niște lucruri să fie impuse, suntem deja la un an de pandemie, nu mai este ceva nou și necunoscut cum era acum un an”, a adăugat aceasta.

