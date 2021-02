Schimbări în ritualul de botez. Ce a decis Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

După cazul bebelușului din Suceava care a murit la foarte scurt timp după botez, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a decis o serie de schimbări cu privire la ritualul botezului. Noile măsuri au intrat în vigoare din data de 8 februarie și se referă la preoții nou hirotoniți care vor trebui să solicite ajutorul preoților cu experiență clericală pentru oficierea ceremoniei de botez.

În plus, ÎPS Calinic, arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, a explicat pentru Adevărul că în cazurile în care pruncul are probleme medicale ori este agitat sau speriat, plânge foarte tare, este „fraged” ca vârstă (sub 40 zile), sau când există situaţii speciale (familia nu doreşte afundarea copilului), „săvârşirea Tainei Sfântului Botez se poate face prin turnarea de apă sfinţită, din cristelniţă, pe creştetul copilului. Procedura va consta în introducerea pruncului în apa sfinţită din cristelniţă până în zona gâtului, iar apoi preotul va turna apa sfinţită, de trei ori, peste capul copilului.”

La începutul lunii, pe 1 februarie, un bebeluș din Suceava, în vârstă de șase săptămâni, a încetat din viață, după ce s-a înecat în timpul botezului. Bebelușului i s-a făcut rău după ce a fost scos de preot din cristelniță, pentru că a înghițit prea multă apă. Incidentul a avut loc la biserica „Sfinții Constantin și Elena” din Suceava.

