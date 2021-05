Incidența cazurilor de COVID-19 a scăzut sub 1,5 la mia de locuitori peste tot în România, însă Raed Arafat avertizează că situația poate degenera oricând dacă ne relaxăm prea devreme.

„Cazurile active sunt în scădere. La internările în spitale tendința este de scădere. La ATI am ajuns la 919 cazuri, nivel pe care nu l-am mai atins din 1 decembrie 2020 și este un semn foarte bun. Colegii spun că simt scăderea presiunii pe sectorul sanitar. Decesele, din păcate, cu cât avem pacienți în ATI, în continuare vom avea decese. În ultimele 24 de ore, în niciun județ nu avem o creștere de incidență și acesta este un lucru pozitiv”, a spus Raed Arafat ieri la Digi24.

Raed Arafat avertizează: „Riscul cel mai important e ca unii să spună: gata, am scăpat, de ce să mă vaccinez?”

Secretarul de stat a declarat că măsurile de relaxare trebuie introduse treptat pentru a evita o nouă creștere a numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2.

„Asta este ceea ce avertizez: această concluzie, că am scăpat, nu trebuie trasă prea devreme. Da, suntem într-o situație bună, trebuie să o păstrăm, o păstrăm bineînțeles respectând regulile care sunt, rămânem cu masca (…). Sunt în analiză aceste reguli, urmează să se vină, poate spre sfârșitul acestei săptămâni sau în cursul săptămânii viitoare, cu niște propuneri de îmbunătățire a situației de reluare a unor activități sau de relaxare.

Dar asta trebuie întotdeauna făcut cu precauție, cu atenție și să fim conștienți că situația poate să se inverseze până nu ajungem să avem un număr suficient de vaccinuri. La acest moment, numărul din populație, procentul, nu este încă suficient ca să spunem că într-adevăr am învins”, a explicat Raed Arafat.

Vaccinarea rămâne singura cale spre normalitate

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență atrage atenția că deși situația epidemologică este una favorabilă, oamenii trebuie să meargă în continuare la vaccinare.

„Riscul cel mai important când vedem acest lucru, pentru că sunt date publice, e ca unii să spună: gata, am scăpat, de ce să mă vaccinez? Și acesta ar putea să fie, de fapt, motivul pentru care să ne întoarcem, să crească și efectul pe care l-am obținut în acest moment să-l pierdem. Mesajul nu trebuie interpretat greșit, că am scăpat, totul e bine. Acum vedem că toată lumea sună: dar relaxați asta, relaxați asta, gata, ne întoarcem la normalitate. Riscul major este ca unii să interpreteze că am scăpat, de ce să ne mai vaccinăm, înseamnă că nu mai trebuie să ne vaccinăm. Și aici va fi greșeala”, a punctat Raed Arafat.

Raed Arafat a explicat de ce nu se ridică starea de alertă

Chiar dacă România a intrat în scenariul verde, starea de alertă a fost prelungită. Raed Arafat a explicat de ce s-a întâmplat acest lucru.

Starea de alertă nu s-a ridicat, pentru că noi ca să aplicăm măsurile și incidențele, în situația în care încă nu putem să spunem că situația este sub control… ridicăm starea de alertă și tot… Noi acum aplicăm niște măsuri într-o stare de alertă, nu suntem într-o stare de normalitate.

În secunda ridicării stării de alertă înseamnă că suntem într-o stare de normalitate. În starea de normalitate nu mai poți aplica anumite măsuri care le aplici sub starea de alertă, sau starea de urgență.

Dacă starea de alertă dispare, dispar mai multe aspecte, inclusiv carantina de noapte. Toate aceste aspecte sunt în discuție.

O să vedem ce o să iasă în următoarele două săptămâni, maxim. Adică populația va afla mai mult pe baza discuțiilor de la comitetul interministerial care este la nivelul Guvernului, și bineînțeles de la discuțiile care vor fi și cu experții în domeniu”, a declarat Raed Arafat.

