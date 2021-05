Starea de alertă va fi prelungită din 13 mai 2021. Ce măsuri de relaxare vor fi luate

În cadrul unei conferințe de presă, Raed Arafat a spus că odată cu prelungirea stării de alertă vor fi luate și noi măsuri de relaxare. Printre acestea se numără eliminarea restricției legată de domiciliu privind participarea la organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase.

Raed Arafat a anunțat principalele măsuri de relxare

Elementele de noutate în Hotărârea de Guvern, potrivit secretarului de stat Raed Arafat, sunt:

permiterea circulaţiei persoanelor în afara locuinței în data de 13 mai 2021, între orele 02:00 -o5:00 dimineaţa, pentru Ramadan;

eliminarea restricţiei legată de domiciliu privind participarea la pelerinaje religioase sau procesiuni. Acestea vor fi permise numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară;

organizarea competițiilor sportive-test cu public. Participarea va fi permisă doar persoanelor vaccinate, cele care au avut COVID-19 în ultimele 90 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile, cele care prezintă un test RT-PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore, sau cele care prezintă un test rapid negativ, efectuat cu cel mult 24 de ore înainte, și care au un certificat care să ateste acest lucru;

organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu peste 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar în cadrul unor evenimente-test. Condițiile de participare vor fi similare cu cele pentru competițiile sportive.

„Până pe 1 iunie se mai fac analize de Comitetul interministerial şi pentru măsurile de 1 iunie sau după 1 iunie se revine până atunci cu alte acte”, a mai precizat Arafat.

Despre prelungirea stării de alertă, șeful DSU a precizat că ”ne permite luarea unor măsuri care sunt însă necesare. Dacă se stabilizează situaţia, se va opri. Nimeni nu are niciun interes să menţină România în starea de alertă nicio zi în plus (…) Depinde cum evoluăm. Nu am zis clar după o lună sau două. Declararea stării de alertă depinde să ajungem la stabilitate şi nu mai avem nevoie de ea”, a explicat acesta.

Raed Arafat, despre discriminarea persoanelor pe baza vaccinului împotriva COVID-19

Întrebat dacă i se pare corectă divizarea societăţii între vaccinaţi şi nevaccinaţi în ceea ce priveşte accesul la anumite servicii, cum ar fi restaurante sau evenimente culturale, Raed Arafat a răspuns: “Acum noi vorbim de evenimentele test sau pilot, care sunt peste capacităţile maxime stabilite prin incidenţe, deci la acest moment, când ai incidenţa sub 1,5 şi funcţionează la 50% capacitatea, acolo nu este divizat nimic”.

„Când creşti capacitatea, trebuie să te asiguri, la acest moment, cel puţin, să fim siguri că persoanele care sunt acolo nu reprezintă risc unul pentru celălalt şi atunci se cere acest test de vaccinare sau test PCR. Aşa că noi nu nu împărţim populaţia în vaccinată sau nevaccinată, vaccinată sau testată sau populaţie care a avut boală în ultimele 90 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile. Nu vrei să te vaccinezi, te testezi, deci ai alternativă, deci nu putem spune că noi forţăm populaţia să vină doar vaccinată”, a explicat el.

Sursă foto: Libertatea