Raed Arafat, anunț despre reimpunerea măsurilor drasice în contextul pandemiei de COVID-19

În țară, în prezent, sunt peste 300 de focare de COVID-19, potrivit anunțului făcut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Raed Arafat a avertizat că nu este exclus ca, dacă situația pandemică va scăpa de sub control, noi măsuri drastice să fie impuse de autorități.

„Noi am carantinat unele localități, chiar dacă s-au supărat pe noi primarii din localitățile respective. Am luat anumite măsuri punctuale și asta fac multe țări acum, dar sunt situații în care dacă vezi că scapă total sub control și începe să fie o creștere mare, exponențială, se pot reimpune anumite măsuri drastice. Poate că nu faci un total lockdown în toată țara, dar faci într-un județ, îl faci într-o zonă în care vezi că este o răspândire majoră. Acest lucru nimeni nu poate să-l nege, la orice moment se poate lua o astfel de decizie”, a spus șeful DSU, potrivit digi24.ro.

Arafat a subliniat că numărul cazurilor de COVID-19 poate exploda în orice moment.

Citește gratuit ediția de august a revistei Unica. O găsești AICI

„Nu suntem în acest scenariu încă, dar putem să ajungem și peste o lună, și peste două, și în timpul toamnei, și în timpul primăverii anului viitor să ajungem la scenarii grele, dacă boala se va comporta într-un fel pe care nu putem să-l controlăm”, a avertizat secretarul de stat în MAI.

sursa foto – arhiva

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro