Medic: „Sunt noi manifestări ale infecției cu SARS-CoV-2. COVID-19 e mult mai agresiv și debutează altfel acum”

Potrivit medicilor români, noul coronavirus a devenit în ultima perioadă mult mai agresiv, starea celor infectați degradându-se alarmant.

Nicoleta Bîrcă, șeful secției de Pneumologie a Spitalului Județean din Buzău, a explicat care sunt noile manifestări ale infecției cu virusul pandemic. Potrivit medicului pneumolog, numărul pacienților care prezintă afectare pulmonară a crescut, iar virusul este mai agresiv.

„Virusul este mai agresiv. Asta am observat noi, medicii care tratăm pacienții COVID-19. În ultima perioadă cazurile au devenit din ce în ce mai severe. Dacă inițial am avut primul val de pacienți asimptomatici sau cu forme ușoare, traptat cazurile au devenit mai severe, din ce în ce mai des cu afecțiuni pulmonare, deci problema este foarte serioasă.

Am avut pacienți care s-au prezentat la debut cu accident vascular cerebral și ulterior am descoperit că de fapt aveau infecție SARS CoV-2. Am stabilit diagnosticul pe bază de tomograf computer, deci aveau și leziuni pulmonare și test COVID-19 pozitiv. Este clar că debutul a fost un AVC, dar acesta a fost cauzat de coronavirus. De asemenea, sunt leziuni hepatice pe care le-am întâlnit inclusiv la pacienți cu forme ușoare„, a explicat Nicoleta Bîrcă, la Digi 24.

Medicul pneumolog a mai adăugat că virusul atacă toate organele și formele ușoare ale bolii sunt din ce în ce mai rare.

„Nu putem să ne culcăm pe o ureche – să spun așa – că vom face o formă ușoară, pentru că nu avem de unde să știm. Practic, virusul atacă toate organele și sunt din ce în ce mai puțini cu forme ușoare. Nu avem de unde să știm ce formă vom face. Din păcate nu are legătură cu comorbiditățile pacienților. Am avut pacienți tineri, fără niciun fel de altă problemă de sănătate și care la un moment dat, undeva între zilele 5 și 10 au avut o evoluție proastă, au necesitat oxigen sau chiar transfer în terapie intensivă. (…) Și în analizele sanguine ale pacienților asimptomatici regăseam modificări. Chiar și la nivel hepatic, renal, fără ca pacientul să prezinte simptome„, a mai spus Nicoleta Bîtca.

