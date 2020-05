Un plic cu o sumă mare de bani a fost găsit, joi seară, într-un supermarket din Timişoara.

Plicul ce conținea suma de 30.000 de euro a fost găsit de o angajată a magazinului după ce un client al magazinului a sesizat că îi merge greu căruciorul de cumpărături.

„Eram la dispecerat şi mă uitam pe camerele de supraveghere, iar la un moment dat am văzut că se întâmplă ceva la una dintre casele de marcat. Am mers acolo şi am văzut că un client nu poate să împingă căruciorul, pentru că o roată se blocase în ceva. Era un plic mare, pe care l-a ridicat casiera, ca să îi permită domnului respectiv să treacă. Femeia era speriată, nu ştia ce conţine plicul şi mi l-a dat mie. L-am deschis şi am văzut că sunt mulţi bani”, a povestit un agent de pază, potrivit sursadevest.ro.

Când au vazut ce este în interiorul plicului, reprezentanții magazinului au chemat Poliția. Poliția urmează să efectueze verificări în baza imaginilor de pe camerele de supraveghere ale magazinului pentru a identifica posesorul sumei de bani.

