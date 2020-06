Un laureat Nobel spune care este cea mai bună metodă de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID-19

Conform unui studiu recent, refuzul de purtare a măștii creşte dramatic şansele unei persoane de a fi infectate de virusul COVID-19.

Renyi Zhang, profesor al Universităţii Texas A&M și Mario Molina, profesor la Universitatea din California-San Diego şi co-beneficiar al Premiului Nobel pentru Chimie din 1995 pentru rolul său în înţelegerea ameninţării la adresa stratului de ozon al Pământului, au studiat modul în care virusul COVID-19 este transmis de la o persoană la alta.

Cercetătorii au constatat că folosirea măştii a redus, în perioada aprilie-mai, numărul de infecţii cu peste 78.000 în Italia şi cu peste 66.000 în New York.

„Rezultatele noastre arată clar că transmisia aeriană prin aerosoli proveniţi de la respiraţie reprezintă calea dominantă pentru răspândirea COVID-19. Analizând tendinţele pandemice în contextul în care nu s-a purtat mască şi folosind metoda statistică plus proiectarea tendinţelor, am calculat că peste 66.000 de infecţii au fost prevenite prin utilizarea măştii de protecţie în puţin peste o lună în New York. În concluzie, purtarea măştii în public reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a transmiterii interumane”, a spus Renyi Zhang, potrivit Daily Mail.

Cercetătorii au subliniat că purtarea mastii este crucială pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2.

„Studiul nostru stabileşte foarte clar că folosirea măştii nu este utilă numai pentru a preveni ca picăturile de tuse infectate să ajungă la persoane neinfectate, dar este, de asemenea, crucială pentru ca aceste persoane neinfectate să evite să inspire particule atmosferice foarte mici (aerosoli) pe care persoanele infectate le emit atunci când vorbesc şi care pot rămâne în atmosferă zeci de minute şi pot călători zeci de metri „, a spus Mario Molina.

