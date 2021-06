Jador, vizită fulger la medicul estetician. Ce intervenții își face fostul concurent de la „Survivor România”

Jador (26 de ani) a ajuns pe mâna medicilor esteticieni. Fostul concurent de la “Survivor România 2021” a făcut o vizită rapidă la un cabinet medical pentru a rezolva o problemă cu care se confruntă de ceva vreme.

Cântărețul a mărturisit că are o problemă cu părul și s-a dus la medic să primească un tratament special pentru regenerarea podoabei capilare și pentru stoparea căderii acesteia. În stilul său caracteristic, Jador nu s-a putut abține să nu facă și o remarcă la adresa doctoriței care i-a administrat tratamentul, complimentând-o că este frumoasă.

„Am probleme cu părul și am venit să mă rezolve. Uite și tu ce doctoriță frumoasă!”, a spus Jador în timp , în spatele său, doctorița pregătea o injecție pentru artist.

Jador, eliminat de la „Survivor România” 2021 din cauza problemelor medicale

Jador, pe numele real Remus Ionuț Dumitrache, a făct parte din echipa Faimoșilor în show-ul Survivor România 2021. După o accidentare serioasă la genunchi și o perioadă îndelungată în care a stat spitalizat pentru a se recupera, medicii au deci să-i interzică să mai revină în competiție. Așadar, pe 22 aprilie, Jador a fost eliminat din Survivor, în urma deciziei Consiliului de Urgență a emisiunii.

„Mulțumesc Kanal D că m-ați invitat la acest show. Am crezut că e o joacă de copii și nu va fi așa greu. Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador. Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă. M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gură mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”, a fost mesajul lui Jador după eliminare.

Foto – Instagram/Facebook