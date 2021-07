Ioana Tufaru (44 de ani), fiica regretatei actrițe și cântărețe Anda Călugăreanu (24.10.1946 – 15.09.1992), a fost surprinsă recent la o biserică din Capitală. Ioana era la lăcașul sfânt în compania soțului Ionuț și a fiului lor, Luca, pentru a aprinde lumânări și pentru a se ruga. Se pare că fata Andei Călugăreanu merge cel puțin de două ori pe lună la biserică, iar de patru ori pe an se duce la mormântul mamei sale pentru a aprinde o lumânare.

“Ne-am dus să aprindem o lumânare pentru cei plecați dintre noi, din familia noastră. Ne-am rugat pentru sănătate. Nu mergem foarte des, însă o dată la 2 duminici, suntem la biserică. Luca știe de ‘Doamne-Doamne’, știe că biserica e casa Lui, știe să facă semnul crucii. Aprinde lumânări pentru mamaia Anda, despre care știe că este în Ceruri, la ‘Doamne-Doamne’”, a declarat Ioana Tufaru, pentru ciao.ro.

Ioana Tufaru a mai spus că i-a dedicat patru zile pe an mamei sale, în care se duce la locul de veci al regretatei artiste, din cimitirul Bellu, pentru înngriji mormântul și pentru a da de pomană.

„Ca de obicei, în fiecare an de Paște, vin la cimitir la mămica, cu niște pachete, aprind lumânări, pun niște flori. Eu vin la cimitir de 4 ori pe an: de Paște, de Crăciun, pe 15 august – ziua în care a murit, și 24 octombrie – ziua ei de naștere. Mi-am asumat aceste 4 zile din an, să fie dedicate ei. Ea cum și-a dedicat 14 ani din viață cu mine, 4 zile pe an pot să mi le dedic și eu pentru ea”, a adăugat Tufaru.

Anda Călugăreanu a fost actriță și interpretă de muzică ușoară și folk. Artista a avut, de-a lungul carierei, colaborări cu nume mari din industria muzicii, cinematografiei, televiziunii și a teatrului românesc. La vârsta de 45 de ani, Anda Călugăreanu a început să se simtă brusc rău după întoarcerea dintr-un turneu din Israel. La momentul respectiv medicii i-au spus că este vorba despre o răceală , dar deși i-au prescris tratament, starea artistei s-a degradat fulgerător. Artista s-a stins pe data de 15 august 1992, iar după un nou set de investigații, doctorii au stabilit drept cauză a morții o boală cruntă – cancer pulmonar.

Foto – Facebook