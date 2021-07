Raluca Bădulescu, apariție atipică în Ibiza. Cum s-a filmat jurata de la „Bravo, ai stil!”

Raluca Bădulescu (46 de ani) este de câteva zile într-o vacanță în Ibiza, cu o gașcă de prieteni apropiați, printre care s-a numărat și fostul soț, Vali Pungă. Jurata de la „Bravo, ai stil!” a publicat o serie de Instastory-uri din locul în care se află pentru a arăta tuturor cât de minunată este celebra insulă. Nimic ieșit din comun până aici, doar că vedeta de televiziune s-a filmat într-o ipostază pe care rar o pot surprinde fanii ei – fără celebrele peruci cu care apare mereu la evenimente și în show-urile televizate.

Raluca Bădulescu a apărut îmbrăcată într-o rochie lejeră, cu imprimeu floral, și cu părul ei natural, prins într-un coc. Vedeta obișnuiește să poarte diverse peruci pentru un look cât mai excentric

Raluca Bădulescu și problemele cu greutatea

Jurata de la „Bravo, ai stil!” a dus o luptă lungă, în urmă cu 7 ani, cu surplusul de kilograme. Vedeta a reușit să ajungă de la greutatea de 120 de kilograme, la 57 kg, în urma unei operații de micșorare a stomacului. De când a slăbit, Raluca se menține într-o formă bună și arată mai bine ca niciodată.

Raluca Bădulescu depinde de banii părinților

Vedeta a povestit, în urmă cu câteva săptămâni, că ea depinde și acum de banii părinților și nu îi este rușine de acest lucru.

„Faptul că sunt fiica lui Doru Bădulescu și a Nicoletei Bădulescu pentru mine este o mândrie. Când am intrat la facultate, mi-am dorit mult de tot o mașină, am primit o mașină de la părinții mei, dar nu pe aceea pe care mi-o doream eu. Ne-au învățat și ne-au educat să muncim. Încă depind de banii părinților. Să nu vă imaginați că la vârsta asta nu mai pun mâna pe telefon: «Alo, am văzut o jachetă și mă tăvălesc». Pentru diferența de bani pe care nu o am, îi sun pe ai mei. Vreau să fiu pe picioarele mele, mă bucur că aici la Kanal D mi-am îndeplinit visul. Consider că mi-a dat Dumnezeu norocul să mă nasc într-o familie și să am tot. Fără sprijinul părinților mei nu știu dacă aș fi reușit să ajung unde sunt astăzi. Sprijinul părinților a contat, contează și va conta enorm”, a mărturisit Raluca Bădulescu.

