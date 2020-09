Fostul jurnalist de investigații Emanuel Isopescu a încetat din viață

Fostul prezentator Emanuel Isopescu a decedat la vârsta de 75 de ani. Fiica sa a fost cea care a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook.

„Dăunăzi vorbeam cu bunul meu prieten, Dr. A – care-mi povestea că acum ceva vreme – mulți ani în urmă, eram la taică’miu, pe Carol Knappe street, la un masiv grătar, cum stia el să facă și-i plăcea. Împreună cu alți oameni de bine, evident. Lulu – cum îl numeau cu mare drag prietenii – învâtrea micii de zor, lângă un zid pe care se aflau montate o priză și-un întrerupător. Tot învârtind la mici, Dl. Emanuel Isopescu se luase cu spritzul și cu vorba bună. Câte una de fiecare cap de vită furajată. Între timp, atât priza, cât și întrerupătorul – se aprinseseră, flambau intermitent și curgeau agale pe peret. Atenționat asupra dezastrului iminent, tata ridică emfatic paleta de întors mici într-un gest aproape regesc, privește la zid a resemnare și declară fără urmă de echivoc: “Ete na, acuma! Toți ne ducem….”

Now it’s your turn, domnule #ViataSatului si #urmariregenerala. Drepții cu drepții și viii cu viii. Cum zici tu.

3.08.1945-2.09.2020

Tătucă, rămas bun… „, a scris Ioana Isopescu pe pagina sa.

Fost jurnalist de investigatii a lucrat de-a lungul carierei la diverse posturilor de televiziune importante din România, retrăgându-se din activitate în urmă cu 10 ani. Emanuel Isopescu locuia retras în Tulcea unde avea o pensiune.

În urmă cu două luni, cunoscutul prezentator TV făcea un apel emoţionant pe Facebook pentru a găsi pe cineva care să-l îngrijească contracost deoarece se deplasa cu mare greutate. ”Eu am crezut intotdeauna ca F.B. este un for al schimburilor informaționale și al întrajutorării. Am ajuns la mâna voastră. Vârsta, bolile și propria-mi inconştiență m-au lăsat fără picioare. De-abia reușesc să ajung la toaletă și niciodată nu știu daca voi mai reuși să mă ridic de pe vas. Totul a pornit acum 2 ani cu un clostridium luat de la Fundeni și finalizat glorios cu o rectocolită care nu ma iartă o clipă. Fără suparare, am consultat mari somități ale domeniului, dar starea de fapt e intactă”, scria atunci Emanuel Isopescu în mesajul său pe rețeaua de socializare.

La aflarea tristei vești, prietenii și apropiații fostului jurnalist au postat pe pagina de Facebook mesaje de condoleanțe.

