Marina, o vloggeriță stabilită în Statele Unite ale Americii, a dezvăluit cât a costat-o nașterea naturală a celui de-al doilea copil în California.

Cât costă o naștere naturală în Statele Unite ale Americii

Tânăra și-a povestit întreaga experiență pe Tik Tok. „Mi-am început travaliul acasă. Am așteptat câteva ore ca să mă asigur că sunt cu adevărat în travaliu. Apoi am condus la spital. Când am ajuns, eram deja 8 cm dilatată, așa că am intrat direct în salonul de naștere”, a explicat.

„Pentru că era al doilea copil, nașterea a fost super rapidă. Am născut în 20 de minute de la intrarea în sală. Am avut o ruptură pe care au cusut-o, apoi ne-au dus într-o altă cameră cu baie privată. Soțul meu a avut un pat pentru a sta cu mine și am avut acces nelimitat la mâncare”, a continuat.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Experiență de coșmar după o vizită la cosmetician. „Când m-am privit în oglindă nu mi-a venit să cred”

Trenduri pentru nunțile din 2022! Ce rochii, make-up, hair-styling, flori, decoruri și elemente de organizare se poartă în 2022?

De la 105 kg, la un concurs de culturism. Cum a reușit Jodie Marquardt să slăbească 50 de kg

Google, logo dedicat Elenei Caragiani-Stoenescu, prima femeie aviator din România

„Pentru că aveam un copil mic acasă, am stat o singură noapte în spital. Am plecat acasă, iar peste două săptămâni am primit factura, 36.455 de dolari. Aveam asigurare, deci am dat doar 2.200 de dolari, dar totuși… 36 de mii de dolari pentru o naștere naturală și o noapte în spital”, a încheiat.

„Avionul către Europa este mai ieftin… ține minte la următoarea sarcină 😳😂”, a comentat cineva.

Potrivit mai multor utilizatori, nașterea naturală ar fi gratuită în țări ca Australia, Canada, Grecia și Suedia. În România, la un spital de stat, nașterea naturală este de asemenea gratuită. În sistem privat, însă, chiar dacă este vorba despre o naștere naturală, prețurile variază între 3.700 și 7.500 de lei.

Foto: Instagram