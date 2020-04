O femeie din Statele Unite ale Americii, care se afla în izolare de trei săptămâni şi nu a avut contact cu absolut nimeni, a fost infectată cu noul coronavirus.

Femeia susține că ar fi luat virusul de pe o punga de alimente care i-a fost lăsată la ușă.

Pentru că suferă de o boală autoimună care o face vulnerabilă la noul coronavirus, Rachel Brummert s-a autoizolat în locuinţa ei din Charlotte, Carolina din Nord. Femeia a luat toate măsurile de precauție necesare pentru a evita riscul infectării, păstrând distanțarea socială chiar și în casă, departe de soțul ei care statea separat într-o altă cameră.

Chiar și așa, Rachel a început să aibă simptome de îmbolnăvire cu noul coronavirus: febră mare, tuse, pierderea mirosului și a gustului, oboseală, dureri de cap şi probleme respiratorii. În urma testelor, femeia s-a dovedit a fi infectată cu noul coronavirus, potrivit Daily Mail. Rachel Brummert crede că s-a infectat când un curier i-a lăsat o pungă cu alimente la uşă. Singurul contact scurt pe care l-a mai avut a fost cu farmacistul, dar acest lucru se întâmpla în urmă cu trei săptămâni.

Greșeala femeii a fost că nu s-a gândit să poarte mănuşi atunci când a adus în casă punga livrată de curier.

„Am crezut că fac totul corect. Am evitat orice fel de contact cu oricine. Nici măcar nu am atins curierul care mi-a adus pachetul. Sunt absolut îngrozită. Atât de bolnavă și de speriată nu am fost niciodată. Din ce aud despre ventilatoare, e înfricoșotor”, a spus Rachel.

Femeia este îngrozită de gândul că trebuie să meargă prin spitale și a mărturisit că boala Covid-19 se manifestă într-un mod pe care nu l-a mai experimentat niciodată.

„Sunt terifiată că trebuie să merg la spital, dată fiind afecţiunea mea autoimună. Am avut gripă, asta nu e gripă. Este cu totul alt monstru”, a declarat Rachel Brummert.

