Clip de 12 secunde cu Vitali Klitschko, devenit viral. Ce a spus primarul Kievului

Dialogul dintre Vitali Klitschko, primarul Kievului, și un jurnalist a devenit viral pe rețelele de socializare. A durat doar 12 secunde, dar a fost considerat „unul dintre cele mai bune interviuri din toate timpurile”.

Vitali Klitschko, fost boxer profesionist și devenit primar al Kievului, a oferit unui jurnalist străin o replică care a făcut înconjurul internetului.

Capitala Ucrainei a fost puternic bombardată în ultimele zile, iar Vitali Klitschko a ieșit pe străzile din Kiev să evalueze situația. În timp ce mergea printre dărâmături, acesta a fost abordat de un jurnalist care i-a spus că Vladimir Putin susține că armata rusă nu atacă decât obiective militare.

Enervat, fostul campion mondial a dat un răspuns surprinzător, iar clipul de doar 12 secunde a devenit viral pe rețelele de socializare.

„Rahat! Scuze! Unde este ținta militară? Această clădire este o țintă militară?”, a spus Vitali Klitschko în timp ce arăta spre un bloc de locuințe devastat de bombardamente.

One of the all-time greatest interviews. pic.twitter.com/D7HqCeDNdy

— Philip Crowther (@PhilipinDC) March 16, 2022