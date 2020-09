Bunicul uneia dintre agresoarele fetei din Târgu Jiu: „Mama ei o lăsa să bea, să fumeze și să-și trăiască viața”

Cazul fetei de 13 ani, din Târgu Jiu, care a fost agresată verbal și fizic de patru adolescente a revoltat întreaga Românie. Cazul este momentan anchetat de poliție, iar cele patru fete implicate în atac, precum și un băiat care a filmat teribila întâmplare, au ajuns în vizorul autorităților.

Bunicul uneia dintre agresoare, cea cu vârsta de 12 ani, spune că fata era un exemplu, dar comportamentul ei s-a schimbat radical când părinții ei au divorțat. Tânăra a ajuns să aibă un anturaj dubios și a început să consume des băuturi alcoolice și tutun.

„Fata a trăit aici, noi am avut grijă de ea până acum. După divorțul părinților, mama ei a cerut ca fata să fie crescută de noi. În aprilie, mama a venit să o ia în vizită, conform hotărârii judecătorești, dar nu a mai adus-o. Am depus plângere pentru nerespectarea hotărârii. Am văzut conversațiile pe care le avea cu mama sa. Se vedea că o lăsa să bea, să fumeze și să-și trăiască viața. Din mesaje rezulta că pleca cu anumite fete ce aveau un anturaj dubios, consumau bere și țigări. De aici a început declinul”, a declarat bunicul fetei, pentru pandurul.ro.

Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O găsești AICI

Bunicul tinerei agresoare a mai mărturisit că fata ar fi avut conversații cu un bărbat mult mai în vârstă ca ea: „Am văzut în mesaje că vorbea cu un bărbat care o invita la el acasă. Am depus plîngere la poliție împotriva lui.”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro