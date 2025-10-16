Medeea, o sportivă de performanță de doar 18 ani, a murit. Ce s-a întâmplat cu adolescenta

O veste cumplită a îndoliat comunitatea din Blaj: Medeea, o tânără de doar 18 ani, elevă eminentă și sportivă de performanță, s-a stins din viață. Decesul adolescentei a lăsat în urmă durere și neputință, iar rețelele de socializare s-au umplut de mesaje sfâșietoare din partea celor care au cunoscut-o.

Sportivă de 18 ani, moartă

Comunitatea din Blaj este în doliu, după ce Medeea Cristina, o elevă de doar 18 ani de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” și sportivă pasionată, a pierdut lupta cu o boală gravă.

Vestea dură a cutremurat întreg orașul, iar rețelele de socializare s-au umplut de mesaje emoționante de condoleanțe și amintiri din partea colegilor, profesorilor, prietenilor și a celor care au cunoscut-o.

Medeea era o tânără cu rezultate bune la învățătură și făcea și performanță sportivă. Ea a făcut parte din echipa de volei cadete U17 a clubului Volei Alba Blaj, cu care a obținut locul 6 la Campionatul Național, în sezonul trecut. Era cunoscută pentru felul ei de a fi optimist și pozitiv.

Trupul neînsuflețit al tinerei a fost depus la Capela Arhiereilor din Blaj, unde miercuri, 15 octombrie, a avut loc priveghiul. Joi, 16 octombrie 2025, la ora 12:00, Medeea a fost condusă pe ultimul drum.

Citește și: Doliu în lumea sportivă. Fostul fotbalist Vasilică Georgiu a murit la 44 de ani

Mama Medeei, director al Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Blaj, este devastată. Profesorii și elevii de la liceul unde învăța Medeea au fost alături de familia adolescentei.

Mesaje de condoleanțe

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria elevei:

Un suflet tânăr și nobil a plecat dintre noi”

Citește și: Doliu în lumea filmului. Un actor celebru a murit

„Drum lin spre Lumina Învierii lui Hristos, draga noastră Medeea! Uniți în rugăciune, suntem alături de familia îndurerată, care în aceste momente trece printr-o grea încercare. Un suflet tânăr și nobil, o elevă apreciată, o sportivă entuziastă, o colegă și o prietenă de nădejde a plecat dintre noi.

Bunul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică sufletului său iar părinților, mângâierea și puterea de a se ridica, purtând în suflete iubirea fără margini față de copilul lor. Dumnezeu să o odihnească!”, au transmis reprezentanții liceului.

Citește și: Doliu la TVR. O legendă a televiziunii publice a decedat. Andrei Bacalu a fost vocea primei aselenizări

„Dumnezeu să o odihnească în pace! Îmi pare enorm de rău pentru pierderea fiicei tale, Cristina! Nu există cuvinte care să poată exprima durerea unei asemenea pierderi. Mă gândesc la tine și la familia ta și îți doresc putere și liniște în aceste momente greu de imaginat”, a scris altcineva într‐un comentariu.

Urmărește-ne pe Google News