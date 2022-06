Un jurnalist ucrainean care a fost capturat în 2014 de forțele ruse a dezvăluit pentru Digi24 prin ce experiențe cutremurătoare a trecut.

Dmitro Litvinenko este un jurnalist ucrainean care a fost luat prizonier de soldații ruși în anul 2014, când plecase la filmări în Donețk după ce aeroportul de acolo fusese atacat. „Am ajuns și am văzut orașul în ambuscadă, într-o stare ciudată, toți se temeau de orice”, a povestit el.

Acesta a continuat apoi: „A fost jefuit un supermarket. Am vrut să mergem să filmăm supermarketul jefuit. Ne-au spus că este posibil și că au fost acolo și alți colegi jurnaliști, de aceea am mers. Și pe drum am fost opriți”.

Dmitro, operatorul și șoferul echipei au fost separați în camere diferite și au fost bătuți. Soldații ruși nu credeau că cei trei ar fi fost o echipă ajunsă acolo în scopuri jurnalistice, ci că ar fi vrut să trădeze coordonatele punctelor militare rusești pentru armata ucraineană. Au durat între două și trei zile pentru ca Dmitro și colegii săi să îi convingă pe cei care i-au capturat că sunt jurnaliști.

„Timp de două zile ne-au lovit, cu mâinile și cu picioarele”, a povestit Dmitro. Ne-au lovit, ne-au luxat picioarele, ne-au lovit puternic în genunchi, au rupt articulațiile genunchilor și spatele era în totalitate albastru-negru. Apoi mi-au zis: Am văzut că e ziua ta, ne-am uitat în pașaport, hai să bem! Hai să sărbătorim ziua ta de naștere la ora 3 noaptea”.

El și-a amintit cât de bizară a fost interacțiunea care a urmat: „Apoi le-am explicat că trebuie să fiu eliberat, ei au spus: «Da, trebuie să te eliberăm. Iartă-ne». Așa sunt rușii. Te bat trei zile, îți rup picioarele, apoi spun: «Frate, scuză-ne. Suntem frați, nu? Totul este bine».”

Dmitro a vorbit despre felul în care rușii distrug acum orașe și nu înțeleg de ce oamenii se supără ulterior. „Recent, în Herson, voiau să organizeze Ziua Rusiei, ceva de genul”, a relatat Dmitro. „Se mai și mirau, de ce așa puțini oameni au venit la eveniment? Sau în Mariupol. Ei distrug orașe, apoi zic: «De ce v-ați supărat pe noi?» Mie îmi rupeau picioarele și se mai mirau: «De ce ești supărat, de ce nu vrei să bei cu noi?» Ăsta e un specific al gândirii lor”.

