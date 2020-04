[Dă binele mai departe] HOSPICE Casa Speranței oferă gratuit cazare pentru medicii care luptă cu noul COVID-19

La HOSPICE Casa Speranței am învățat, de-a lungul istoriei de 28 de ani, că împreună suntem mai puternici. Am depășit situații critice doar cu sprijinul și implicarea comunității și nu doar o singură dată am primit ajutor de la cei care aveau ei înșiși nevoie de ajutor. Știm că medicii, asistentele, infirmierele și întreg personalul clinic nu pot avea grijă de pacienți decât dacă sunt în siguranță. Acum, mai mult ca oricând, este important să fim solidari, să ne ajutăm unii pe alții și să avem grijă atât de cei mai vulnerabili dintre noi, dar în egală măsură de cei care pot salva vieți.

De aceea, HOSPICE Casa Speranței a pus la dispoziție un spațiu de cazare pentru personalul medical din Brașov care luptă în epidemia cu noul coronavirus. Reprezentanții Consiliului Județean Brașov au repartizat deja aici medici, asistente medicale și infirmiere de la un spital din Brașov, personal medical care are nevoie de găzduire în această perioadă de lucru intens, pentru a se conforma regulilor stricte de protecție și pentru a evita astfel o posibilă răspândire a virusului în rândul familiilor lor.

”Este o perioadă grea pentru noi toți, dar e mai important ca niciodată să fim solidari cu personalul medical din prima linie și să găsim împreună soluții pentru a depăși cu bine această criză fără precedent. Sperăm că ideea noastră de ajutor nu este una solitară și că împreună îi putem proteja pe cei de a căror sănătate depind astăzi viețile noastre”, a declarat Mălina Dumitrescu, Director Programe HOSPICE Casa Speranței.

Clădirea, care găzduiește în mod obișnuit cursurile de educație pentru îngrijiri paliative organizate de fundația HOSPICE Casa Speranței, dispune de 16 locuri de cazare și va rămâne la dispoziția Consiliului Județean Brașov până la încheierea situației de urgență.

Între timp, cele două spitale ale HOSPICE Casa Speranței, din București și din Brașov, rămân deschise pentru pacienții care înfruntă un diagnostic oncologic. Cele două spitale funcționează 24/24, iar medicii și personalul clinic HOSPICE rămân în continuare, ca până acum, alături de bolnavii de cancer cu grijă, empatie și îngrijirea de care au atât de multă nevoie.

Cancerul nu stă la distanță nici măcar acum, iar tratamentele pentru durere și procedurile medicale nu pot fi amânate. Toate serviciile oferite de HOSPICE Casa Speranței în cele două spitale sunt 100% gratuite pentru pacienți și pentru familiile lor și nu ar fi posibile fără ajutorul comunității. Ca să putem rezista în această situație de criză și ca să putem ajuta în același timp și sistemul public de sănătate, degrevându-l de pacienții incurabili, avem noi înșine nevoie de ajutor.

Cei care vor să se implice o pot face pe:

🔹 https://www.hospice.ro/doneaza/

🔹 Cont RAIFFEISEN BANK (SWIFT: RZBRROBU) – RO30 RZBR 0000 0600 1220 1968 (RON), CUI: 4921504 –Fundaţia HOSPICE Casa Speranţei,

🔹 Sau SMS la 8844 cu mesaj TIMP (cost 2 EUR).

HOSPICE Casa Speranței, organizație non-profit înființată în 1992 la Brașov, a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România și cea mai mare fundație din țară care oferă gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.

Organizația are două spitale cu servicii integrate, în Brașov și București, În cei 28 de ani de existență, HOSPICE a adus alinare și speranță pentru peste 34.000 de copii și adulți cu boli incurabile, cât și familiilor acestora.

