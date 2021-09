Studenții vaccinați, prioritate la cazarea în cămine – în ce oraș din România se întâmplă asta

Cazarea în căminele universităților mari din București se va face și în acest an în condiții de pandemie, studenții vaccinați având prioritate.

La Universitatea din București, studenții vaccinați anti-COVID-19 vor fi cazați separat de cei nevaccinați, conform purtătoarei de cuvânt al instituției de învățământ, Mirabela Amarandei, citată de Agerpres și Digi24.

„Desigur, vom caza separat studenţii vaccinaţi şi cei nevaccinaţi pe camere, respectiv etaje în funcţie de specificul căminului”, a spus Amarandei. „Acolo unde există grupuri sanitare în camere, studenţii vor fi separaţi pe camere, iar acolo unde există grupuri sanitare comune pe etaje, studenţii vor fi separat cazaţi în funcţie de situaţia individuală – vaccinat sau nevaccinat pe etaje”.

Numărul de locuri de cazare a scăzut, iar purtătoarea de cuvânt a explicat de ce: „A scăzut numărul de locuri de cazare puse la dispoziţie studenţilor şi datorită faptului că am cazat mai puţini în camere. Spre exemplu, dacă numărul total de locuri de cazare al Universităţii Bucureşti este undeva la 5.000, anul acesta punem la dispoziţia studenţilor undeva la 3.000 – 3.500 locuri de cazare. Spre exemplu, acolo unde avem camere de patru studenţi vor fi cazaţi câte trei, respectând, în primul rând, distanţele şi spaţiul alocat fiecărui student potrivit normelor pe care le-au stabilit specialiştii şi autorităţile”.

Între timp, la Universitatea Politehnică din București, prioritatea o vor avea studenții vaccinați, potrivit rectorului Mihnea Costoiu: „Vom începe cazarea, prioritate vor avea studenţii vaccinaţi. Aceasta este decizia pe care am adoptat-o în Consiliul de Administraţie. Informaţiile pe care le avem în acest moment de la studenţi, de la asociaţiile studenţeşti arată că 65% dintre studenţi sunt deja vaccinaţi şi 15% dintre ei doresc să se vaccineze”.

Costoiu mai spune că locurile sunt mai puține anul acesta, iar din acest motiv vaccinații vor avea prioritate. „Având în vedere numărul mare de studenţi vaccinaţi, credem că doar cei vaccinaţi vor putea avea acces, pentru că, din nefericire, numărul de locuri a fost redus ca urmare a impunerii măsurilor sanitare”, a explicat el. „Am diminuat numărul de locuri din camere astfel încât să respectăm normele sanitare, astfel încât estimăm, având în vedere reducerea numărului de locuri în cămine şi numărul mare de studenţi vaccinaţi din universitate, că doar studenţii vaccinaţi vor reuşi să prindă loc în căminele universităţii”.

Și la Academia de Studii Economice locurile sunt limitate în acest an, conform rectorului Nicolae Istudor: „La cămin, am redus capacitatea. Adică, am redus cu un pat pe cameră. Acum, unde erau patru avem trei. Unde erau trei avem două şi tot aşa. Vom cere să se prezinte la cazare în perioada 23 – 26 septembrie dovada vaccinării sau dovada că au trecut prin boală sau un test PCR valabil 72 de ore. Cine nu are niciuna dintre cele trei dovezi, pe banii ASE, vom face un test rapid la cazare, astfel încât să putem să avem garanţia că studenţii vor intra sănătoşi în cămin”.

