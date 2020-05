Când s-ar putea redeschide sălile de fitness din România

Sălile de fitness și de culturism s-ar putea redeschide din vară, spre bucuria împătimiților de sport, însă vor fi impuse mai multor restricții.

Sălile de fitness s-ar putea redeschide după data de 15 iunie, potrivit Agerpres. Redeschiderea sălilor s-a discutat în cadrul unei ședințe între administratorii de săli, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, și președintețe Federației Române de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean.

„A fost o discuţie preliminară în care am discutat şi am propus anumite lucruri care ar fi valabile în sălile de culturism şi fitness, pentru că nu sunt un capitol aparte din viaţa noastră socială”, a explicat Toncean, conform Libertatea. „Şi am spus să avem o discuţie preliminară în care fiecare să vină cu propuneri, care vor fi înaintate Ministerului Sănătăţii. Părerea mea personală, nu are legătură cu ceea ce transmit autorităţile, este că e posibil ca după 15 iunie să fie deschise aceste săli. A fost un grup de oameni de afaceri care au mai multe săli, dar şi individuali, am înţeles că vor să se constituie în asociaţie sau patronat. Cert este că găsim deschidere şi vrem să facem un lucru bun împreună”.

Vor apărea însă și restricții destul de stricte, care vor trebui respectate de către cei care vor merge la săli. „Spre exemplu neutilizarea aparatelor de aer condiţionat în săli, pentru că geamurile rămân închise, expectoraţiile, saliva se depune pe aparate şi nu ai timpul fizic să le dezinfectezi”, a zis Toncean. „Din punctul meu de vedere, obligatoriu ar fi şi dezinfectarea tuturor aparatelor după fiecare utilizare. Chiar reprezentanţii sălilor au făcut această propunere”.

Foto: 123rf.com

