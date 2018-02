Sex sau sport? Nu o să crezi cât de sincer a răspuns Andreea Esca

Andreea Esca este îndrăgită de toată lumea și, pe bună dreptate, prezentatoarea Știrilor Pro Tv știe să se facă iubită. Este mereu cu zâmbetul pe buze, este sinceră și deține un simț al umorului remarcabil.

Invitată într-o emisiune care are ca tematică stilul de viață sănătos, Andreea Esca a fost supusă unui set de întrebări, unele ușor mai indiscrete, însă știrista nu s-a dat înapoi din a da răspunsul la fiecare. Ei bine, ce preferă Andreea Esca, sport sau sex? Dacă am crede că subtila curiozitate a inhibat-o pe Andreea, iată că răspunsul acesteia a fost neaștepat: „Depinde de oră…dimineața prefer sportul”. – a declarat Andreea Esca pentru emisiunea In the Sport Light.

Se pare că nu aceasta a fost cea mai incomodă întrebare primită de îndrăgita prezentatoare a Știrilor Pro TV, ci cea legată de salariu: „Dacă ar fi să urăști o întrebare, care ar fi aceea?”, a fost întrebată Andreea Esca. „Ce salariu am”, a răspuns imediat aceasta. „Ei bine, ce salariu ai?” – a continuat reporterul, iar Andreea a replicat zâmbind: „Nu acela…”

