În luna septembrie, Selena Gomez a fost internată la Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, după un episod depresiv provocat de rezultatele proaste ale unor analize sangvine. Actriţa a fost supusă unui transplant de rinichi anul trecut, iar aceste analize arătau un număr alarmant de mic de leucocite în sângele cântăreţei, potrivit tmz.com. Câteva zile mai târziu, Selena a fost externată, dar a fost reinternată după ce alte analize sagvine pe care le-a făcut au avut aceleaşi rezultate proaste, motiv pentru care aceasta a făcut o cădere nervoasă, având şi atacuri de panică.

Artista Selena Gomez a fost internată la începutul anului acesta într-un centru de reabilitare

În luna februarie Selena Gomez a mai fost internată într-un centru de reabilitare, iar în anul 2014, Selena Gomez a stat o perioadă într-o clinică de dezintoxicare. Într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu fanii de pe Instagram, aceasta a spus că depresia i-a consumat cinci ani din viaţă.

Selena Marie Gomez este o actriță și cântăreață de origine americană. Aceasta a început să joace în filme de la vârsta de 7 ani şi a primit primul său rol major în 2003, în „Spy Kids 3-D: Game Over”. A devenit cunoscută interpretând-o pe vrăjitoarea Alex Russo în producţia Disney „Wizards of Waverly Place”, care a fost lansată în 2007, iar, în 2009, a câştigat un premiu Emmy. În 2011, Selena Gomez şi-a lansat cel de-al treilea album, „When The Sun Comes Down”. Albumele sale s-au vândut în 7 milioane de copii, iar single-urile ei în 22 de milioane de copii pe plan mondial.

Vedeta americană a colaborat de-a lungul anilor cu numeroase fundaţii caritabile, inclusiv cu UNICEF. În anul 2008 şi-a înfiinţat propria companie de producţie, July Moon Productions. În anul 2010, şi-a lansat propria linie vestimentară, care include diverse articole realizate din materiale ecologice şi reciclabile. Este ambasadoarea DoSomething.org după ce a fost implicată în activitatea caritabilă Island Dog, care ajută câinii din Puerto Rico. În 2011, artista şi-a lansat şi propriul parfum, care îi poartă numele, iar în aprilie 2012, Gomez a fost numită ambasadoarea Ryan Seacrest Foundation.

