Paralizia cerebrală de care suferă i-a blocat toți mușchii lui Alex. Singura șansă a băiețelului este o operație ce poate fi făcută la Chișinău, intervenție pentru care are nevoie de 2.000 de euro

text de Cristian Burcioiu

Acest articol este o acțiune umanitară finanțată și publicată de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi găsite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.

Visul lui Alexandru-Cristian Onea, din Tulcea, este ca atunci când va fi mare să îmbrace haina de pompier. Însă, până când va sosi momentul în care se va avânta în lupta cu flăcările și va salva oameni aflați în pericol, băiețelul de șase ani este prins, fără voia lui, într-o dură încleșare în care miza este chiar sănătatea lui. Este chinuit de o boală îngrozitoare – paralizie cerebrală ce a adus după sine și o complicație severă, diplegia. Însă, Alex poate ”evada” din acest coșmar în care este captiv de când era bebeluș doar dacă va fi operat la Chișinău, în Republica Moldova, intervenție crucială pentru el care costă 2.000 de euro.

Resuscitat în sala de nașteri, după un atac cerebral

Alex e un prematur care a venit pe această lume mai repede decât ar fi trebuit. O infecție urinară suferită de mama sa în timpul sarcinii – afecțiune neluată în seamă de medicul care a consultat-o pe femeie -, a grăbit nașterea. De cum a deschis ochii în această lume, bebelușul a fost obligat să lupte eroic pentru viața lui amenințată de imposibilitatea de a respira, dar și de atacul vascular cerebral pe care l-a suferit. Mama lui a privit înspăimântată cum fiul ei este resuscitat chiar în primele minute de la naștere neștiind că ea și bebelușul ei se află în fața unui drum care îi va purta spre cel mai negru coșmar din viața lor.

Trei minute fără aer

”O infecție urinară pe care am suferit-o în timpul sarcinii, netratată corespunzător de medicul la care am fost, a dus la nașterea prematură a lui Alex. De aici, toate necazurile s-au ținut lanț…La naștere, copilașul meu a fost resuscitat în fața mea după ce a suferit un atac vascular cerebral și nu a mai putut respira…A stat aproape trei minute fără aer…”.

”Următoarea lună am rămas în spital pentru investigații, analize, dar și pentru că băiețelul meu trebuia să ia în greutate. El s-a născut cu o greutate normală (n.r. 2,300 kg), dar din cauza puternicei anemii trebuia suravegheat. Habar nu aveam ce avea să ne aștepte…”, povestește Simona Nicolaev (35 de ani) cum a început coșmarul în care și acum Alex este captiv.

Alex are dureri mari, iar mișcările îi sunt rigide

Primele semne ale bolii care a mușcat din trupul copilului, maladie extrem e gravă care avea să-i blocheze toți mușchii, au început să apară pe când Alex avea nouă luni. Băiețelul, care până atunci s-a dezvoltat normal, nu a mai putut să stea în funduleț din cauza durerilor foarte mari, iar mișcările au început să-i fie mai rigide. Timp de patru luni, Alex a fost dus la tot felul de specialiști în neurologie din Tulcea, dar nici unul dintre medicii care l-au consultat nu au văzut în acele simptome urme ale paraliziei cerebrale care i se instalase în trup. Abia la București, un doctor a dat cruntul verdict – acela al paraliziei cerebrale -, care a înlocuit fără echivoc presupunerea că băiețelul ar suferi de sindrom bipiramidal.

Copilul nu își poate folosi mâna și piciorul stâng

Din acel moment, Aex a intrat într-un program dur de recuperare menit să-i aducă mușchii, din ce în ce mai afectați, la o capacitate cât de cât normală. Din nefricire, maladia i-a afectat extrem de grav mușchii care acum sunt foarte rigizi. Mâna și piciorul stâng nu pot fi folosite din cauza paraliziei, iar ochii sunt, rându-le , atinși de boală. Dioptria la ochiul drept a ajuns la plus șase, iar la cel stâng la 2,5, fapt care face că ALex să fie dependent și de ochelari. Dispozitiv medical pe care îl schimbă la intervale scurte de timp cu costuri foarte mari pentru mama sa.

Fără putința de a-și meniține echilibrul, Alex cade pur și simplu din picioare în încercarea de a face câțiva pași. Și, de cele mai multe ori, se lovește foarte rău pentru că nu se poate autoapăra în astfel de situații în acre, cel maid des, cade pe spate. De aceea, și-a spart capul, arcada sau s-a ales cu răni pe tot corpul…

Stă cu copilul,bolnav și cu sora lui într-un apartament închiriat. Costurile se ridică la 450 de euro

Casa în care Simona locuiește cu fiul ei Alex și cu sora lui mai mare ce are 13 ani, este una închuriată, motiv pentru care nu poate să amenajeze o mică sală de sport unde să facă gimnatică de recuperare cu băiețelul. Toate încercările de a obține de la Primăria Tulcea o locuință socială au fost, până acum, sortite eșecului. Așa că, lunar, Simona Nicolaev este obligată să scoată din buzunar numai puțin de 450 de euro pentru chirie și utilități. Efort financiar care atârnă greu în bugetul ei.

Prețul unei vieți normale, 2.000 de euro

Tot acest coșmar ar putea lua sfârșit pentru Alex – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, dacă băiețelul ar ajunge la Clinica ”Terramed”, de la Chișinău, Republica Moldova. Un specialist de acolo a studiat cazul său și a găsit soluția salvatoare: miofibrotomia. O intervenție chirurgicală complexă – care se face sub anestezie generală -, prin care se urmărește ”relaxarea” mușchilor afectați de boală. Chirurgul va ”ciupi” fibrele musculare rigide pentru a le detensiona și pentru a mări astfel elasticitatea lor. Însă, visul lui Alex de a evada din această viață chinuită are un preț: 2.000 de euro, bani pe care mama lui, o femeie care își crește singură cei doi copii, nu îi are.

”Îi rog pe toți aceia care pot să o facă să ne ajute să-mi scot copilașul din gherele bolii”

”Operația, care va fi urmată de alte două-trei similare, este foarte importantă pentru copilașul meu…Este singura soluție ca el să meargă și să scape de durerile atroce care îl chinuie acum. Pe data de 14 august, medicul de la Chișinău ne va spune când îl va opera pe Alex. Până atunci, însă, va trebui să avem cei 2.000 de euro. Firește, suma nu include bani pentru cazare, transport și masă. Am deschis pe facebook o pagină de susținere cu numele meu ”Simona Nicolaev” în încercarea de a aduna cât mai repede această sumă prin donații în conturi sau în urne mobile plasate la evenimente caritabile sau prin licitații, vânzări și cumpărări de bunuri și servicii.

Pentru mine, o femeie singură cu doi copii, este o sumă mare pe care nu o pot strânge fără ajutorul oamenilor cu suflet și al fundațiilor…Cu atât mai mult cu cât cheltuielile cu recuperarea lui Alex sunt uriașe… De aceea îi rog pe toți aceia care pot să o facă să ne ajute să-mi scot copilașul din gherele bolii…Să-i dau șansa la o viață normală! Nu tebuie să ratez această uriașă șansă de a-l scăpa de dureri și de a-i oferi în dar bucuria de a merge”, este apelul disperat al mamei lui Alex care, pentru a înțelege boala fiului ei, s-a calificat în specialitatea ”balneo-fizio-kinetoterapie”.

Cei care doresc să îl ajute pe Alex-Cristian o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ALEX-CRISTIAN».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.