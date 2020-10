Mihaela Bilic: „Un pahar de vin roșu pe zi este ideal pentru imunitate”

Proprietățile nutritive și antioxidante ale strugurilor nu mai sunt o noutate pentru nimeni. Dar cât de mulți nutrienți are licoarea făcută din struguri și consumată de oameni de mii de ani – vinul?

În contextul pandemiei de COVID-19, când avem nevoie de un sistem imunitar puternic pentru a ne feri și proteja de boală, medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat pentru Digi24 cât de benefic este consumul zilnic al unui pahar cu vin roșu.

„Vinul se bea cu paharul și este foarte bun pentru imunitate. Dacă ești bărbat, poți să consumi două pahare pe zi, dacă ești femeie, unul singur. Specialiștii universitari din Franța au studiat resveratrolul, un antioxidant conținut de vin. Este un pigment prezent în strugurele roșu, unul din mulții pigmenți pe care fructele și legumele le au – de aceea sunt așa de intens colorate -, numai că nutriția nu i-a numit și nu i-a descoperit pe toți. Francezii au încercat să izoleze resveratrolul și să-l pună în suplimente alimentare, în produse care să presupună folosirea lor fără vinul care vine la pachet. Nu au putut însă să facă o moleculă stabilă și eficientă, nu s-a putut izola, iar concluzia a fost: dacă tot există într-un pahar de vin, de ce să ne chinuim și să complicăm lucrurile, dacă o putem consuma ca atare?”, a spus medicul nutriționist.

Potrivit Mihaelei Bilic, sucul de struguri nu are aceleași beneficii ca vinul, iar pentru a avea efect, consumul licorii bahice este recomandat strict în cantități moderate.

„Sucul de struguri nu are însă același efect, strugurele în sine nu are același efect, ci această combinație de puțin alcool și procesul de fermentare, probabil, duc la un efect mult mai complex decât simpla prezență a resveratrolului. Substanța există în struguri și în must, doar că ea nu este activă, eficientă și nu și-a demonstrat beneficiile. Studiile, toate, care au arătat scăderea riscului cardio-vascular și a depunerilor de colesterol pe vase, au fost făcute pentru consum de vin. Și atenție, francezii sunt extrem de preciși în ceea ce recomandă: nu putem bea cinci pahare de vin la sfârșitul săptămânii; efectul se dobândește în momentul în care consumul este moderat sau mic, dar constant, deci avem nevoie în fiecare zi sau o dată la două zile de acest pahar de vin. Dacă facem pauze lungi și apoi bem o sticlă întreagă, nu se instalează factorul protector. Și încă un aspect important: este vorba numai despre vinul roșu sau negru, vinul închis la culoare, acesta are pigmentul respectiv„, a mai precizat Mihaela Bilic.

Specialistul în nutriție a vorbit și despre efectele calmante ale vinului.

„Vinul are un efect anxiolitic. Un pahar de vin contribuie la liniștire, la detașarea de acel stres cronic pe care dacă ar fi să-l blochezi cu medicamente, intri într-un lucru extrem de complicat și efectele pozitive sunt mult mai mici decât cele negative. Nu este vorba de faza de beție, când ești euforic, ci de un efect de oprire a acestui efect continuu de „rumegare a minții”, care tot timpul proiectează numai scenarii de groază. Efectiv se produce o liniște pe care noi nu ne-o putem oferi în mod spontan, pentru că mintea este ceva extrem de complex”, a adăugat nutriționistul.

sursa foto – 123rf.com

