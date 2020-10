Cum se prepară salata de pătrunjel – planta minune în perioada virală

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a atras în ultimele săptămâni atenția asupra unei surse naturale de vitamina C, adesea ignorată și subestimată de români, care are un rol important în intărirea sistemului imunitar.

Este vorba despre pătrunjel, o legumă extrem de necesară în perioada virală în care ne aflăm. Mihaela Bilic susține că printr-un consum adecvat de pătrunjel acoperim nevoia organimsului de vitamina C și, în plus, putem aduce în corp un aport important de fibre, acid folic și calciu.

„Cu un conținut de aproape 200mg vitamina C/100g, pătrunjelul depășește toate celelalte fructe și legume: ardei gras roșu 160mg, suc de lămâie 128mg, ardei gras verde 120mg, kiwi 92mg, căpșuni 67mg, suc de portocale 54mg. Singura condiție este să consumăm pătrunjel din belșug, cu snopul, sub formă de salată (după exemplul salatei libaneze numite tabouleh), nu doar câteva frunze, ca decor în ciorbă sau tocăniță. Așa că de mâine umpleți coșul cu pătrunjel! E antianemic, antioxidant, îmbunătățește digestia, ameliorează circulația (are vitamina K anticoagulantă) și, nu în ultimul rând, asigură o respirație proaspătă – neutralizează mirosurile neplăcute din gură, inclusiv pe cel de usturoi”, explica Bilic într-o postare pe rețelele sociale.

Medicul nutriționist a redeschis de curând discuția despre beneficiile pătrunjelului și a menționat, tot în mediul online, că salata de pătrunjel, celebră în bucătăria libaneză sub denimirea de „tabbouleh” conține „mai multă vitamina C decât citricele (170mg/100g frunze) și mai mult fier decât spanacul; are efect antianemic, antioboseală și de creștere a imunității; este bogată în acid folic (vit. B9) esențial în dezvoltarea sistemului nervos; stimulează digestia, înlătură constipația și balonarea datorită conținutului mare de fibre; are efect diuretic (mult potasiu), elimină retenția de lichide, scade edemele și riscul de cistită; neutralizează halena și respirația urât mirositoare, conținutul mare de clorofilă acționând ca un deodorant bucal, inclusiv contra mirosului de usturoi.”

Pentru preaprarea salatei libaneze de pătrunjel aveți nevoie de două legături de pătrunjel proaspăt, 2-3 roșii medii tăiate cuburi, 60-70 grame bulgur, 2-3 fire de ceapă verde tocate mărunt, 3-4 frunze proapete de mentă, 4 linguri dr ulei extra virgin de măsline, 2 lămâi mici, sare și piper. Modul de preparare al acestei salate este cât se poate de simplu: într-un bol mare se amestecă bulglurul, preparat conform instrucțiunuiilor de pe ambalaj, cu verdeața (pătrunjelul și menta) tocate, cu roșiiile și ceapa. Peste acestea se stoarce zeama lămâilor, se adaugă uleiul și totul se asezonează, după gust, cu sare și piper.

sursa foto – 123rf.com

