Cum ne afectează astenia de primăvară

Astenia de primăvară se resimte acut în lunile martie – aprilie, odată cu încălzirea vremii. Temperaturile tot mai plăcute ar trebui să ne ajute, dar ele solicită organismul la schimbarea dintre anotimpuri și cel puțin una din trei femei resimte din plin astenia de primăvară.

În ultimii ani, în România, primăvara a venit mult mai devreme și cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal. Organismul este obligat să se adapteze rapid de la zilele friguroase, cu temperaturi negative la zile însorite, de aproape 20 de grade Celsius. În aceste condiții, mulți dintre noi resimțim astenia de primăvară, cu atât mai mult cu cât am consumat mult mai rar fructe și legume proaspete iarna.

Cum este caracterizată astenia de primăvară

Primăvara este anotimpul care ne trezește la viață și ne aduce zile lungi și însorite. Cu toate acestea, multe persoane se plâng că suferă de astenie de primăvară când vin primele zile cu temperaturi foarte calde.

Astenia de primăvară se manifestă de obicei în luna martie, iar simptomele ei sunt asemănătoare cu cele ale asteniei de toamnă: o stare nedefinită de oboseală, lipsă de energie și o stare de slăbiciune generală.

Astenia de primăvară se mai manifestă și prin dificultatea de a te concentra asupra unor sarcini mai grele sau prin lipsa de atenție față de lucruri esențiale. Este un disconfort fizic și psihic, uneori însoțit și de o ușoară senzație de depresie, în pofida faptului că lumina zilei sporește și avem tot mai multe ore de soare.

Principalele cauze

La începutul sezonului cald, ar trebui să avem un tonus foarte bun, să ne bucurăm de soare și de atmosfera caldă, de flori și de verdeață. Cu toate acestea, tocmai schimbările pe care le aduce primăvara provoacă simptomele asteniei. Dar cauzele ei reale sunt mult mai complexe.

Deficitul de vitamine și săruri minerale

Persoanele cele mai afectate de astenia de primăvară sunt de obicei persoanele care au un regim alimentar mai puțin sănătos pe timp de iarnă. Ele neglijează necesitatea de a consuma fructe și legume proaspete, abuzează de alimente foarte grase, sărate sau prăjite.

De-a lungul iernii, dacă ne lipsesc fructele și salatele, iaurturile, supele de legume, nucile sau carnea de pește, dacă mâncăm preponderent carne de porc, alimente prăjite, mezeluri și produse de patiserie, se instalează deja un deficit de vitamine precum vitamina C, vitamina A, vitamina B6 sau B3, la care se mai poate adăuga și un deficit de magneziu sau de calciu.

În aceste condiții, organismul se resimte, iar în lunile martie – aprilie simțim că ne afectează astenia de primăvară din cauza unui regim alimentar deficitar.

Lipsa de mișcare

În egală măsură, sedentarismul din timpul iernii afectează vigoarea și imunitatea organismului. Dacă ești o persoană sedentară în sezonul rece, dacă ieși prea puțin din casă și nu faci deloc mișcare, în mod cert te vei confrunta cu o stare de oboseală generalizată, atunci când organismul tău este nevoit să se adapteze la sezonul cald și la diversele schimbări hormonale specifice.

Mișcarea în mod regulat, spre exemplu o plimbare mai lungă prin parc, indiferent de vreme, susține mobilitatea, sănătatea inimii, imunitatea și combate procesele inflamatorii din organism. Fă mișcare iarna în mod regulat, ieși la plimbări lungi chiar dacă este mai rece sau ninge, și îți vei menține tonusul ridicat.

Lipsa luminii soarelui

În sezonul rece petrecem mai puțin timp în aer liber și în soare, ceea ce duce la o descreștere a cantității de vitamina D, pe care organismul nostru o sintetizează cu ajutorul luminii solare. Astenia de primăvară are drept cauză și deficitul de vitamina D care este esențială pentru imunitate, pentru rezistența oaselor, a articulațiilor și mușchilor. Deficitul de vitamina D atrage după sine și un deficit de calciu și de fosfor.

Schimbările hormonale

Și ele constituie o cauză pentru apariția asteniei de primăvară. De-a lungul iernii, din cauza orelor lungi de întuneric, crește cantitatea de melatonină (hormonul somnului), care este produsă în condiții de întuneric și generează senzația de oboseală. Melatonina are un rol important în inițierea și menținerea somnului.

Pe de altă parte, în sezonul rece, scade cantitatea de serotonină, un neurotransmițător care influențează apetitul și starea de spirit. La început de primăvară, resimțim scăderea nivelului de serotonină și ne simțim mai obosiți și mai lipsiți de vitalitate.

Cum ne afectează astenia de primăvară și cât durează

Principalul simptom al asteniei de primăvară este oboseala accentuată și slăbiciunea fizică. În normal, o persoană sănătoasă, va resimți astenia de primăvară câteva zile, cel mult o săptămână, până când organismul se va reseta și se va adapta la noi condiții cu temperaturi mai ridicate și cu mai multă lumină solară.

Dar persoanele care suferă de diverse afecțiuni, de la anemie, insomnii, depresii, până la deficit de vitamine, probleme renale sau afecțiuni cardiace, vor resimți astenia de primăvară mult mai acut și pe o perioadă mai lungă de timp, care poate depăși 10 – 15 zile.

De la caz la caz, astenia de primăvară poate fi însoțită de diverse simptome:

Stare de slăbiciune musculară

Inflamații ale articulațiilor la coate și genunchi

Ușoare dureri articulare și musculare

Senzație de amețeală sau vertij

Dureri de cap și chiar migrene puternice

Dereglarea somnului, cu tendința de a ne trezi mai devreme, deoarece se luminează mai devreme;

Stări de nervozitate inexplicabile

Stare de angoasă fără motive aparente

Scăderea capacității de concentrare și atenție

Lipsa de motivație pentru muncă, decizii și proiecte personale

Acutizarea stărilor de depresie

Dureri de stomac (reale sau nu, având în vedere că stomacul este al doilea creier și este deosebit de sensibil la schimbările afective și emoționale).

Cum poți combate din timp astenia de primăvară

Dacă știi deja că ești afectată de astenia de primăvară la sfârșitul lunii februarie, încearcă să iei măsuri de timp. Sunt ieftine, ușoare și foarte sănătoase! Nu trebuie să faci eforturi deosebite și nici cheltuieli mari. Nu te baza doar pe suplimentele cu vitamine! Iată ce poți face pentru a combate toate acele simptome neplăcute pe care le aduce astenia de primăvară.

Consumă mai multe fructe şi legume proaspete

Fructele şi legumele sunt bogate în vitamine şi cresc rezistenţa organismului. Verdeţurile de sezon, precum salata verde, urzicile şi spanacul, fac minuni în tratarea asteniei. Fructele, în special cele cu un conţinut bogat în vitamina C (merele şi citricele) sunt, de asemenea, recomandate. Consumă și fructe de pădure păstrate la congelator și cât mai multe nuci pentru magneziu.

Caută suplimente de calitate

Consultă medicul curant și, dacă suferi de simptome severe ale asteniei, ia din timp vitamine lipozomale și suplimente cu magneziu, vitamina D, fier, calciu și vitamina C.

Hidratează-te corect

Încearcă să consumi mai multe lichide pe zi pentru a reface energia și echilibrul electrolitic. Laptele, supele, ceaiurile sunt excelente alături de limonade cu multă lămâie și miere.

Fă mișcare în mod regulat

Ieși la plimbare, chiar dacă nu prea ai chef. Dacă este o zi senină, profită de timp și fă o plimbare lungă în aer liber și soare. Cel puțin 20 de minute la soare pe zi ajută organismul să sintetizeze vitamina D și să fixeze mai bine calciul.

În zilele ploioase, fă mișcare în casă, exerciții ușoare pentru mușchi și articulații, sau dansează. Muzica antrenantă și dansul îți vor stimula apetitul de viață! Mișcarea te ajută să alungi și astenia și stresul din viața ta!

Nu pierde nopțile

În timpul somnului, organismul nostru se reface şi acumulează energie pentru ziua următoare, este important să respectăm orele de somn. Astfel, vom face faţă mai bine efectelor negative ale asteniei.

Urmează o cură de plante revigorante

Salvia

Folosită în medicina tradițională pentru efectul său stimulant, antibiotic, astringent, tonic, salvia este bogată în uleiuri volatile și flavonoide, are efect antihipertensiv, antidiabetic, antiinflamator și antimicrobian. Salvia poate combate și stările de anxietate și te poate ajuta să ai un somn odihnitor.

Consumă infuzie de salvie preparată dintr-o linguriță de plantă la o cană cu apă. Se lasă la infuzat 10 minute. Se strecoară și se adaugă lămâie și miere.

Năsturelul

Conține substanţe minerale, în special fier, magneziu, fosfor, cantităţi mari de vitamina C, precum şi vitaminele A, B1, B2, niacină şi vitamina E. Este indicat în astenie, anorexie, anemie și multe alte afecțiuni cronice sau ulcerații greu de tratat. Dar este benefic și în cazul în care te afectează astenia de primăvară.

Năsturelul se folosește proaspăt, în salatele de crudități, sau sub formă de suc (60 – 150 ml pe zi), îndoit cu apă rece.

Lămâia

Banala lămâie este de ajutor în foarte multe boli și este un tonic excelent. Are un conținut ridicat în vitamina C (40-50 mg %), dar și în vitaminele A, B1, B2, B3 și PP. Are acțiune remineralizantă, revitalizantă, hipotensivă, antitoxică. Este recomandată în limonade, în diverse sosuri, în salate de verdețuri sau la carnea de pește, la ouăle fierte sau la cremele de prăjituri răcoritoare.

Lămâia se poate consuma și sub formă de macerat. Se lasă la macerat timp de 3 ore o jumătate de lămâie tăiată cubulețe și zdrobită în apă cu miere. Se strecoară și se bea înainte de masa de seară.

Boabele de grâu

Grâul încolțit este indicat în stări de anemie, astenie fizică și intelectuală. Pentru a profita de toate proprietățile lui, trebuie consumat încolțit, înmuiat în apă caldă și îndulcit cu puțină miere. Se mai poate adăuga scorțișoară sau nucă mărunțită.

foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News