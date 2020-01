Coronavirusul. Cum se transmite și cum se manifestă. Primele simptome

Ce este coronavirusul

Potrivit Organizaţiei Mondial a Sănătăţii (OMS), coronavirusurile sunt o familie de virusuri care cauzează îmbolnăviri ce variază de la simple răceli, la altele mult mai grave, cum ar fi bolile respiratorii grave. Aceste virusuri pot fi transmise de la animale la oameni. Spre exemplu SARS (sindromul respiratoriu acut sever) ar fi fost transmis de la o specie de pisică sălbatică la oameni, în timp ce MERS (sindromul respiratoriu al Orientului Mijlociu) ar fi fost luat de oameni de la cămile.

Noul coronavirus identificat de autorităţile chineze pe 7 ianuarie a fost denumit 2019-nCoV şi este o nouă ramură a virusului care nu a mai fost identificată anterior la oameni.

Autorităţile din China încă încearcă să determine originile virusului, despre care se crede docamdată că ar fi venit de la piaţă de peşte din Wuhan, unde se vând şi produse în mod ilegal. Oamenii de ştiinţă cred că sursa principală ar fi şerpii.

Cum se transmite 2019-nCoV

Se pare că transmisia coronavirusului este mult mai rapidă decât se așteptau specialiștii.

„Când am aflat aceste informaţii am realizat că asta înseamnă că virusul este mult mai contagios decât am crezut iniţial”, a spus Dr. William Schaffner, consilier la Centrele pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor, citat de Digi 24.

Conform specialiștilor, 2019-nCoV este contagios înainte de apariția primelor simptome. Mai mult, medicii chinezi susțin că măștile nu pot opri particulele virale să intre în nas ori în gură. Acestea pot trece prin mască sau pe lângă mască. Ce face însă masca este că împiedică omul să-și atingă nasul şi gura, una dintre cele mai comune metode de transmitere a virusului.

Pe de altă parte, autoritățile sanitare din Beijing le-au cerut cetățenilor, prin SMS, să nu-și mai dea mâna, nici măcar pentru salut.

Cum se manifestă coronavirusul. Primele simptome

Coronavirusul se manifestă ca o gripă, prin tuse, nas care curge, febră, dureri de gât și de cap, conform Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC). Simptomele pot apărea între 2 si 14 zile de la expunere.

Simptomele prezentate de persoane infectate cu 2019-nCoV:

febră ridicată

nas care curge

tuse

dispnee (greutate în respirație)

dureri de cap

dureri de gât

o stare generală de rău

La bebeluși, vârstnici și persoanele cu un sistem imunitar scăzut, coronavirușii pot duce la afecțiuni respiratorii, precum pneumonie sau bronșită. În cazuri mai grave poate duce la disfuncții și chiar cedări ale organelor.

Cum poți preveni infectarea cu 2019-nCoV

Iată cum poate fi prevenită infectarea cu noul coronavirus venit din China.

Curață mâinile cu apă și săpun sau cu o soluție pe bază de alcool.

Acoperă-ți nasul și gura cu un șervețel sau cu pliul cotului când tușești și strănuți.

Evită contactul direct cu persoanele care au simptome de răceală sau gripă.

Gătește bine carnea și ouăle.

Evită contactul neprotejat cu animalele vii (sălbatice și domestice)

