Cinci fructe și legume minune pentru o imunitate puternică

Vara vine cu excursii alături de cei dragi, mult soare, vacanțe și, din fericire, mai aduce cu ea elemente atât de necesare pentru îmbunătățirea stării generale de sănătate și redobândirea vitalității, precum fructele și legumele. Trebuie să avem în permanență grijă de organismul nostru și vara este o perioadă excelentă în care putem dobândi o imunitate puternică și pregătită să înfrunte sezonul de răceală și gripă care va debuta odată cu încheierea sezonului cald.

Imunitatea este unul dintre cele mai importante lucruri cărora trebuie să le acordăm atenție pe toată perioada anului, fiind bariera care ne protejează împotriva bolilor. Și, chiar dacă avem posibilitatea de a lua suplimente alimentare adecvate care să ne ajute sistemul imunitar, este extrem de important să avem și o dietă variată și echilibrată. Corpul nostru are nevoie de vitamine și minerale pentru a funcționa perfect și lunile de vară ne asigură produse pline de nutrienți.

Așadar, vara aceasta, introdu cât mai multe fructe și legume în alimentația ta și contribuie astfel la formarea unei imunități de fier.

Cireșele, super fructul verii

Aceste fructe au proprietăţi anticancerigene, antiinflamatorii, energizante şi regeneratoare, făcând parte din lista celor mai bogate 20 de alimente abundente în antioxidanţi. Totodată, cireșele sunt o sursă naturală de melatonină, un hormon care ajută la reglarea ciclului de odihnă. În plus, aceste fructe vedetă sunt perfecte pentru inimă, implicit pentru sistemul circulator, și ajută la prevenirea cancerului. Potrivit specialiștilor, cireșele au un nivel ridicat de antocianină, un puternic antioxidant ce neutralizează acţiunea radicalilor liberi și care a dovedit un efect de diminuare a celulelor canceroase. De asemenea, oferă protecţie împotriva infecţiilor şi ajută la reglarea tensiunii arteriale.

Pepenele roșu, ajutor pentru tensiunea arterială

Pepenele roșu nu doar că este incredibil datorită gustului răcoritor, dar are și efecte antioxidante și contribuie la eliminarea mai rapidă a toxinelor. De asemenea, are un rol important în creșterea vitalității și a nivelului de energie. Compoziţia sa, în care predomină apa şi mai puţin caloriile, include şi surse importante de vitamine A, C, betacaroten, potasiu şi complexul de vitamine B. Dacă îți dorești să scapi de câteva kilograme acumulate în perioada iernii, te poți baza pe pepenele roșu, acesta fiind foarte sărac în calorii. Mai mult, conform experților, acesta este un ajutor de nădejde și în scăderea tensiunii arteriale.

Roșiile, sursă excelentă de vitamine

Roșiile sunt pline de vitamine, precum A, C, E și K, dar și minerale, precum mangan, cupru și zinc. Toate acestea asigură sănătatea pielii și reglează glicemia în sânge. De asemenea, consumul de roșii previne afecțiunile biliare sau renale și ajută la pierderea excesului de kilograme. Mai mult, roșiile sunt o sursă bună de licopen, un antioxidant care protejează celulele și scade colesterolul.

Vinetele, bogate în antioxidanți

Vinetele sunt recunoscute pentru efectele benefice pe care le au asupra organismului, fiind foarte bogate în săruri minerale, precum calciu, magneziu, fosfor, potasiu, mangan și cupru, dar și în vitamine, cum ar fi K, B1, B3, B5, B6 și C. De asemenea, sunt bogate în antioxidanți și ajută la reducerea colesterolului, protejând organismul împotriva bolilor de inimă. Așadar, vara aceasta introdu vinetele în dieta ta și bucură-te de savoarea lor pe grătar sau la cuptor.

Fructele de pădure, un remediu împotriva îmbătrânirii premature

Zmeura, afinele, murele și coacăzele sunt o sursă importantă de resveratrol, unul dintre cei mai puternici antioxidanți, ce are capacitatea de a scădea colesterolul rău și să crească nivelul celui bun. Totodată, acest antioxidant împiedică înmulțirea celulelor cancerigene și stimulează înmulțirea celor sănătoase din organism. Conform specialiștilor, ajută la circulația sângelui și sunt un remediu împotriva îmbătrânirii premature, contribuind la elasticitatea pielii. Sunt bogate în vitamina C, cupru, seleniu, zinc și fier, toate acestea fiind importante pentru întărirea sistemului imunitar.

În plus, adaugă în dieta ta dovleceii, o sursă excelentă de potasiu, care stimulează sistemul imunitar, căpșunile, bogate în vitamina C, dar și piersicile, caisele, nectarinele și prunele, care, la fel, ajută la creșterea imunității.

