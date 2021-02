Ce controale medicale trebuie să-ţi faci anual dacă ai peste 40 de ani

Există multe lucruri pozitive de care te poţi bucura când treci de vârsta de 40 de ani. Experienţele trecutului te-au învăţat, cu siguranţă, multe lecţii şi acum poate este mai clar ca niciodată ce îţi doreşti de la viaţă şi cine eşti cu adevărat. Poate că, în sfârșit, eşti mai curajoasă în ceea ce priveşte cariera ta, relaţia cu părinţii a devenit mai echilibrată şi aştepţi cu nerăbdare noi aventuri de care te-ai fi ferit când erai mai tânără. De asemenea, anii trecuţi te-au învăţat, cel mai probabil, cum să ai grijă de corpul tău şi cum să îţi prioritizezi nevoile. Cu toate acestea, indiferent care este forma fizică în care te afli, după ce ai trecut de 40 de ani este nevoie să acorzi o atenţie suplimentară sănătăţii tale şi să nu ratezi anumite programări medicale. Iată ce ar trebui să se afle pe agenda ta medicală în fiecare an.

Screening pentru diabet

Dacă în familia ta există persoane care suferă de obezitate sau de diabet, dar nu ai acordat prea multă importanţă acestui aspect, acum a venit momentul sa vorbeşti cu medicul tău de familie despre acest lucru, pentru a începe o monitorizare periodică a glicemiei tale. Chiar şi în cazul în care nu există un istoric medical în familie, se recomandă începerea screening-ului anual la vârsta de 45 de ani.

Tensiunea arterială

Cel mai probabil ştii cât de important este să îţi monitorizezi tensiunea arterială. Chiar dacă nu ai probleme cardiace, este important ca după 40 de ani să acorzi o importanţă mai mare sănătăţii inimii. Hipertensiunea arterială este un factor de risc major pentru bolile de inimă și pentru accidentul vascular cerebral, care rareori prezintă simptome.

Oftalmologie

Nu fi surprinsă dacă după 40 de ani apar, chiar brusc, probleme de vedere. Una dintre cele mai frecvente afectiuni care apare odata cu inaintarea in varsta este prezbiopia, care se refera la diminuarea puterii de acomodare a ochiului, mai ales in ceea ce priveste distingerea obiectelor de aproape. Dacă au început deja să apară primele simptome ale prezbiopiei, atunci este important să mergi la un control oftalmologic în fiecare an, pentru a ţine această problemă sub control. De asemenea, te poţi interesa despre ce sunt lentilele progresive şi poţi stabili împreună cu medicul tău oftalmolog dacă ţi se potrivesc. Pe de altă parte, după vârsta de 40 de ani ar trebui să fii testată la fiecare 1-3 ani pentru glaucom, mai ales dacă suferi de diabet.

Mamografia

Unii medici recomandă screening-ul pentru cancer la sân prin intermediul mamografiilor după 40 de ani, în timp ce alţii sugerează ca acest tip de monitorizare să înceapă după vârsta de 50 de ani. Acesta este un aspect pe care trebuie să îl discuţi cu medicul tău ginecolog, care va ţine seamă şi de factorii de risc ereditari sau de stilul de viaţă.

Controlul ginecologic

Dacă nu intenţionezi să mai ai copii, este posibil ca vizitele la ginecolog să se fi rărit, ceea ce nu este recomandat. Specialiştii recomandă ca femeile cu vârste cuprinse între 30 și 65 de ani să îşi facă un test Papanicolau cel puţin o dată la trei ani. De asemenea, în funcţie de fiecare caz în parte se mai recomandă şi un test HPV. Este posibil, totodată, să resimţi câteva schimbări şi în ceea ce priveşte viaţa ta sexuală, aşa că nu ezita să discuţi cu medicul ginecolog toate detaliile care crezi că ar putea fi importante.

Controlul tiroidei

O parte dintre femeile cu vârste cuprinse între 35 și 65 de ani dezvoltă hipotiroidism, deci începând cu vârsta de 35 de ani este o idee bună să îţi verifici funcţionarea tiroidei cel puțin o dată la cinci ani. Dacă nu ai făcut asta până acum, vorbeşte cu medicul tău de familie despre acest aspect, iar el îţi poate da analizele necesare.

Screening pentru depresie

După vârsta de 40 de ani, pe măsură ce se apropie de menopauză, multe femei se confruntă cu tulburări emoţionale. Schimbările hormonale pot juca un rol important, iar restricţiile impuse anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus au avut şi ele un impact semnificativ asupra calităţii vieţii. Dacă treci prin diferite stări emoţionale care te afectează, nu ezita să vorbeşti cu medicul tău de familie sau cu un specialist.

Indiferent de vârstă, sănătatea ar trebui să fie o prioritate pentru toate femeile. Totuşi, după vârsta de 40 de ani, anumite teste şi controale sunt recomandate pentru ca tu să te bucuri din plin de viaţa ta!

