Biciclete de fitness pentru cei care vor să slăbească dupa Sărbatorile de Iarnă

Cu prilejul Crăciunului și al Anului Nou, oamenii se bucură de petreceri și mese bogate, însă acestea pot avea un impact negativ asupra sănătății, dacă nu se acordă atenție mișcării fizice. Nu este suficient să mâncăm alimente sănătoase și să limităm cantitatea de alimente consumate, trebuie să facem și mișcare pentru a ne menține sănătatea, energia și starea de spirit. Făcând mișcare după sărbători, vei beneficia de numeroase avantaje, cum ar fi scăderea în greutate, îmbunătățirea stării generale de sănătate și întărirea sistemului imunitar.

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Unica. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Cu siguranță ai auzit de bicicletele de fitness, un echipament ideal pentru a-ți menține forma fizică și sănătatea în același timp. Aceste aparate au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani, datorită faptului că oferă un antrenament complet, în condiții de siguranță și confort. În plus, sunt ideale pentru persoanele care nu au timpul sau disponibilitatea de a merge la sala de fitness.

În acest articol, îţi vom spune care sunt avantajele folosirii unei biciclete de fitness la tine acasă şi îţi vom sugera câteva modele pe care să le achiziţionezi.

Avantajele folosirii unei biciclete de fitness

Stimulează activitatea cardiacă

Ciclismul este o modalitate excelentă de a îţi pune inima în mișcare. Antrenamentele cardiovasculare sau aerobice, cum ar fi ciclismul, întăresc inima, plămânii și mușchii. De asemenea, acestea îmbunătățesc fluxul de sânge și oxigen în tot corpul. Acest lucru, la rândul său, poate fi benefic pentru sănătate în mai multe moduri, cum ar fi:

îmbunătățirea memoriei și a funcționării creierului;

scăderea tensiunii arteriale;

un somn mai bun;

îmbunătățirea nivelului de zahăr din sânge;

un sistem imunitar mai puternic;

o dispoziție mai bună;

niveluri mai scăzute de stres;

mai multă energie.

Poate ajuta la pierderea în greutate

În funcție de intensitatea antrenamentului și de greutatea ta corporală, poţi arde peste 600 de calorii pe oră cu un antrenament cu o bicicleta staționară. Acest lucru face din ciclismul indoor o opțiune de antrenament excelentă pentru a arde rapid caloriile. Arderea mai multor calorii decât cele consumate este cheia pentru pierderea în greutate.

Arde grăsimea corporală

Antrenamentul la o intensitate ridicată ajută la arderea caloriilor și la creșterea rezistenței, ceea ce, la rândul său, poate duce la pierderea de grăsime.

Un studiu a arătat că ciclismul indoor, combinat cu o dietă hipocalorică, a fost eficient în reducerea greutății corporale și a grăsimii corporale la participanții la studiu. De asemenea, a fost eficient și în reducerea nivelului de colesterol și trigliceride. Participanții au mers cu bicicleta timp de 45 de minute de trei ori pe săptămână și au consumat 1.200 de calorii pe zi timp de 12 săptămâni.

Oferă un antrenament cu impact redus

Un antrenament cu bicicleta de fitness este un antrenament cu impact redus, care folosește mișcări fluide pentru a întări oasele și articulațiile fără a pune prea multă presiune asupra lor. Acest lucru îl face o opțiune bună de antrenament pentru persoanele cu probleme articulare sau leziuni.

Gleznele, genunchii, șoldurile și alte articulații pot fi supuse la mult stres atunci când alergi, faci jogging, sărituri sau când faci alte exerciții aerobice cu impact ridicat.

Deoarece picioarele nu se ridică de pe pedalele bicicletei, această opțiune este mai blândă cu articulațiile tale, dar oferă în continuare un antrenament provocator și eficient.

Întărește picioarele și mușchii din partea inferioară a corpului

Mersul pe o bicicletă staționară te poate ajuta să îți întărești picioarele și partea inferioară a corpului, mai ales dacă folosești o rezistență mai mare.

Acțiunea de pedalare poate ajuta la întărirea muşchilor gambelor şi coapselor. În plus, poate lucra mușchii pelvisului, feselor, părţii inferioare a spatelui şi cei abdominali.

Dacă floseşti o bicicletă cu ghidon, vei putea, de asemenea, să lucrezi mușchii din partea superioară a corpului, bicepsul, tricepsul și umerii.

Permite antrenamentul pe intervale de intensitate

Antrenamentul cu intervale de intensitate permite alternarea perioadelor scurte de exerciții intense cu unele mai lungi de exerciții mai puțin intense. Acest tip de antrenament te poate ajuta să arzi mai multe calorii în mai puțin timp și, de asemenea, să îţi ridici nivelul de fitness cardio.

Bicicletele staționare permit niveluri variate de rezistență, astfel încât să faci exerciții la intensități scăzute, medii sau ridicate.

E mai sigură decât pedalatul de șosea

Ciclismul în aer liber poate fi o modalitate excelentă de a face exerciții fizice, dar vine cu anumite pericole, cum ar fi șoferii neatenți, suprafețele neuniforme sau alunecoase ale drumului și vizibilitatea redusă. De asemenea, dacă vremea este nefavorabilă, poate fi greu să te motivezi să ieși în aer liber.

Cu ciclismul de interior, nu trebuie să îţi faci griji cu privire la trafic, la condițiile de drum sau la vreme. Te poți antrena în siguranță la o temperatură confortabilă, în orice moment al anului.

Sursa: healthline.com

Cum alegi o bicicletă de fitness

Pentru a te ajuta să îşi alegi o bicicletă de fintes, trebuie să ştii câteva aspecte despre aceste aparate.

Tipuri de biciclete de fitness

Bicicleta cu poziţie verticală

Unul dintre cele mai populare tipuri de biciclete staționare este bicicleta verticală. Este asemănătoare cu o bicicletă obișnuită, cu pedalele poziționate sub corp.

Bicicleta verticală oferă un antrenament cardio excelent, care îţi întărește în același timp picioarele și mușchii de bază. În funcție de preferințele tale, această bicicletă poate fi folosită atât în picioare, cât și așezat.

Dezavantajul acestei biciclete este că poziția verticală poate pune presiune pe mâini și încheieturi. De asemenea, şaua mică poate fi inconfortabilă, mai ales pentru antrenamentele mai lungi.

Bicicleta cu poziţie orizontală

Cu o bicicletă staționară orizontală, stai într-o poziție confortabilă, pe un fel de scaun care este poziționat în spate față de pedale.

Acest tip de bicicletă exercită mai puțin stres asupra părții superioare a corpului, articulațiilor și spatelui. Corpul tău este susținut în totalitate, ceea ce poate face ca antrenamentul să fie mai puțin intens. De asemenea, vei obosi mai puţin și nu vei avea dureri musculare după antrenament, dar şi rezultatele vor fi pe măsură.

O bicicletă orizontală este o opțiune bună dacă ai mobilitate limitată, probleme sau leziuni articulare sau dureri de spate. Este, de asemenea, o opțiune mai sigură pentru adulții mai în vârstă, pentru cei care încep să facă exerciții fizice sau pentru cei aflaţi în recuperare după diferite afecţiuni sau operaţii.

Bicicleta de spinning

Pentru cei care preferă să se antreneze la intensităţi mai mari, aceste bicicletele staţionare, similare ca poziţie de cele verticale, sunt construite pentru a pedala rapid și a arde calorii, fiind cele mai apropriate de bicicletele de şosea. Denumite în mod obișnuit biciclete de spinning (este o marcă înregistrată), aceste aparate puternice au devenit populare odată cu fenomenul cursurilor de spinning din sălile de fitness.

Bicicletele de spinning sunt convenabile datorită butoanelor de rezistență încorporate, care îţi permit să modifici dificultatea printr-o simplă rotire, oferind un control ușor al bicicletei. În plus, şaua și ghidonul sunt reglabile în funcție de statura ta, astfel încât să poţi sta jos sau în picioare în timp ce pedalezi, la fel cum ai face-o pe o bicicletă de șosea.

Bicicletele de spinning sunt construite pentru viteză și pentru o tranziție uşoară între nivelurile de rezistență. În timp ce aceste biciclete pot să nu fie potrivite pentru cei cu probleme de spate, articulare sau de mobilitate, ele sunt un foarte bun antrenor de mușchi și un excelent arzător de calorii.

Cum este simulată rezistenţa la înaintare la bicicletele staţionare

Rezistența este senzația de dificultate care apare atunci când pedalezi pe bicicletă. Aceasta poate fi controlată cu un buton sau cu o consolă cu butoane. Bicicletele au trei tipuri diferite de mecanisme de rezistență:

Rezistența bazată pe curea – Este creată de o curea atașată la o volantă, care provoacă mai multă rezistență pe măsură ce este strânsă. Bicicletele din gama inferioară pot folosi acest tip de sistem de rezistență.

Rezistența mecanică sau de fricțiune – Utilizează plăcuţe de lână sau de cauciuc care sunt plasate deasupra sau de o parte și de alta a volantei. Pe măsură ce butonul de tensiune este manevrat, plăcuțele se prind de volantă, ceea ce crește rezistența. Acest lucru creează o rezistență excelentă, dar provoacă și o anumită degradare a plăcuțelor în timp. De asemenea, acestea pot fi zgomotoase.

Rezistența electromagnetică – Este opțiunea de vârf și ceea ce vei găsi pe bicicletele mai scumpe. La acest tip, doi magneți sunt plasați în apropierea volantei, dar nu pe aceasta. Pe măsură ce roteşti butonul de tensiune, magneții se apropie unul de celălalt și măresc curentul electric dintre ei, ceea ce provoacă frânarea volantei.

Ce să urmăreşti când alegi o bicicletă de fitness

Greutatea utilizatorului este foarte importantă, recomandarea fiind să alegi o bicicletă care să admită o valoare cât mai mare peste greutatea ta, pentru a fi sigur de rezistenţa aparatului.

Apoi, câte posibilităţi de reglare are. Ţinuta în timpul exerciţiilor este de asemenea foarte importantă, aşa că este bine să poţi regla cât mai multe elemente, şaua neapărat, dar şi ghidonul, pentru a avea o experienţă de antrenament plăcută şi eficientă.

De exemplu, genunchiul trebuie să fie ușor îndoit, nu perfect întins, atunci când pedala ajunge în cea mai de jos poziție, pentru a te simţi bine pe bicicletă.

Şaua trebuie să fie confortabilă. Uneori poţi adăuga huse cu gel pentru a mări volumul şeii, dar cel mai bine este să foloseşti şaua originală cu care este livrat aparatul.

Poate nu în ultimul rând, sunt chestiunile pe care unii le consideră mai “de fiţe”, cum ar fi computerul care îţi monitorizeză activitatea, suporturi pentru telefon, tabletă, sticlă de apă, dar şi acestea contribuie la “starea de bine” pe care trebuie să o ai în timpul antrenamentului.

Iată în continuare câteva modele de biciclete de fitness din care să alegi care ţi se potriveşte!

Biciclete fitness ieftine, sub 500 de lei

Dacă vrei să te antrenezi ocazional, poţi opta pentru bicicleta fitness magnetica, volantă 4 kg, rezistenţă ajustabilă manual, potrivită pentru orice categorie de utilizatori, indiferent de vârstă sau de gen, ce doresc să scape de kilogramele nedorite sau sa îşi menţină mobilitatea. Cu un mecanism mecanic, această bicicletă are 8 trepte de dificultate şi suportă o greutate de până la 90 kg.

Bicicleta staţionară pentru cardio fitness acceptă o greutate maximă de 120 kg. Este un dispozitiv cu mecanism mecanic, destinate uzului casnic şi nu ocupă mult spaţiu. Are o volantă de 9 kg, şase trepte de dificultate şi un display ce afiseaza timpul, viteza, distanţa şi caloriile arse.

Bicicleta de Antrenament, Mecanica, Gym&Fitness, SmartVIBE™ este un produs rezistent, apreciat de utilizatori. Are mânere confortabile acoperite cu neopren, reglare lină şi continuă a rezistenţei mecanice şi posibilitatea reglării înălţimii scaunului. Beneficiază o volantă de 5 kg şi de 7 trepte de dificultate, fiind recomandată utilizatorilor de până la 120 kg.

Bicicleta mecanică Fittronic 100B suportă o greutate de 100 kg şi are un sistem de curea fără volant. Şaua este fabricată din material moale, care asigură un confort chiar şi în timpul antrenamentelor lungi.

Biciclete fitness magnetice până în 1.000 de lei

Bicicleta fitness magnetica Zipro One S Gold se caracterizează prin dimensiunea sa compactă, potrivită pentru spaţii mici. Computerul are programe de antrenament preinstalate, iar înălţimea şeii este reglabilă. Greutatea maximă suportată este de 110 kg.

Bicicleta fitness magnetica, GO4FIT, model GF100 poate fi dezasamblată pentru un spaţiu mic de depozitare, de mai puţin de 0,5 m2. Cu opt trepte de dificultate, bicicleta este recomandată tuturor categoriilor de utilizatori, cu greutatea de până la 130 kg. De asemenea este potrivită şi pentru recuperare medicală.

Bicicleta Magnetica EcoFit 1601 are o şa reglabilă atât pe verticală, cât şi pe orizontală pentru a putea să găseşti cea mai bună poziţie de pedalat. Volanta are 8 kilograme, iar bicicleta beneficiază de roţi pentru deplasarea facilă a aparatului şi de un sistem de măsurare a pulsului instalat pe ghidon. Este recomandată utilizatorilor de până la 120 kg.

Bicicleta magnetica orizontala FiTtronic 510R este apreciată de utilizatori pentru uşurinţa în montaj şi folosire. Este foarte indicată pentru cei care au avut afecţiuni medicale care necesită recuperare. Bicicleta asigură o funcţionare usoară şi silenţioasă şi este prevazută cu un scaun cu spătar ce conferă un confort sporit în timpul antrenamentului. Scaunul este reglabil în funcie de înălţimea utilizatorului. Greutatea maximă admisă este de 110 kg.

Biciclete fitness pliabile

Bicicleta fitness pliabilă, magnetică, TECHFIT XB200 este asamblată în proporţie de 99 la sută înainte de livrare. Este aparatul ideal pentru antrenamentele de acasă, cu o greutate a volantei de 2,6 Kg, fiind uşor de depozitat. Suportă o greutate maximă a utilizatorului de până la 100 Kg. Permite ajustarea înălţimii şeii pentru a menţine coloana lombară dreaptă. Baza de sprijin este largă, asigurând stabilitate în timpul pedalării, chiar şi la viteze mai mari si dispune de protecţii pentru covoare.

Bicicleta fitness cu spatar TOORX BRX OFFICE COMPACT, Pliabilă îţi oferă un adevarat birou ergonomic, care îţi dă posibilitatea ca în timpul antrenamentului să lucrezi confortabil la laptop sau tabletă. Mecanismul de pliere de care dispune te ajută sa economiseşti spaţiu. Este o bicicletă cu o volantă de 6 kg, care permite reglarea efortului pe 8 niveluri. Bicicleta este recomandată utilizatorilor până la 100 kg.

Bicicleta fitness pliabila PROGRESSIVE XF700 beneficiază de roţi pentru o transportare uşoară. Are un design compact, pliabil, senzori de puls integraţi, ecran LCD cu funcţii utile şi support pentru telefon sau tabletă. De asemenea, bicicleta are o şa cu suport de spate, fiind recomandată şi persoanelor care folosesc antrenamentul la domiciliu ca metodă de recuperare. După ce ai terminat antrenamentul, poţi să o pliezi rapid şi să o depozitezi sub pat, datorită sistemului său de pliere şi roţilor de transport. Greutatea maximă a utilizatorului este de 100 kg.

Bicicleta fitness magnetica pliabila Zipro Future X se adresează utilizatorilor cu greutatea până în 110 kg. Aparatul are un sistem de rezistenţă magnetic reglabil, computer cu afisaj clar, suport pentru smartphone, pedale antiderapante şi stabile si o şa confortabilă şi reglabilă. Este recomandată tuturor categoriilor de utilizatori, cu greutatea până în 100 kg.

Biciclete fitness pentru persoane de 100-150 kg

Bicicleta magnetica FitTronic 601B este o bicicletă cu design modern, cu reglare a rezistenţei la pedalare în 8 trepte, oferind o pedalare lină și silențioasă. Computerul și ecranul LCD sunt proiectate pentru o operare cât mai ușoară și afișează timpul, viteza, distanţa, caloriile arse şi ritmul cardiac. Bicicleta are o volantă de 9 kg și este proiectată să rezista până la 120 kg, greutatea utilizatorului. Bicicleta are un design plăcut și oferă specificații de vârf cu dimensiuni nu foarte mari, fiind robostă și compactă.

Bicicleta fitness pentru spinning, PROGRESSIVE SX2000SE are 100 de trepte de dificultate, fiind recomandată utilizatorilor cu greutatea de până la 120 kg. Computerul afişează funcţiile de viteză, timp, distanţă, puls, calorii.

Tot în categoria bicicletelor de spinning se încadrează şi TECHFIT SBK1500, care oferă combinaţia perfectă de antrenamente de rezistenţă, având un sistem de volantă de 13 kg, transmisie cu curea şi buton de siguranţă pentru blocarea rapidă a volantei. Bicicleta vine echipată cu multe dotări pentru un antrenament complet: suport tabletă/smartphone, suport sticlă, afisaj electronic, roţi transport, şa confortabilă cu arcuri, şa şi ghidon reglabile, butoane nivelare planeitate. Sarcina maximă admisă a utilizatorului este de 120 Kg.

Bicicleta magnetica HMS 9239 are volanta de 9 kg, 8 trepte de reglare a rezistenţei la pedalare, şa confortabilă şi reglabilă atât pe înalţime, cât şi pe adâncime, ghidon reglabil, pedale confortabile, cu bretele reglabile. Greutatea suportată este de 120 kg. Bicicleta oferă opt trepte de rezistenţă la pedalare şi este uşor de deplasat datorită roţilor de care dispune.

Biciclete fitness pentru persoane peste 150 kg

Bicicleta fitness cu spatar VISION R60 este o bicicletă profesională care a fost concepută pentru a satisfice cerinţele celor mai exigenţi clienţi. Scaunul Pure Comfort, care poate fi reglat în 28 de poziţii, oferă un excelent suport lombar, mai ales pentru cei care folosesc bicicleta pentru sesiuni de antrenament lungi. Bicicleta are 25 de niveluri de rezistenţă şi rezistă la greutăţi de până la 182 de kilograme.

Bicicleta fitness Amila UP-1000 beneficiează de 12 programe de antrenament şi 16 niveluri de rezistenţă. Este proiectată să reziste la greutăţi de până la 180 de kilograme. Bicicleta poate măsura ritmul cardiac atât prin intermediul pad-urilor de pe ghidon, cât şi prin intermediul centurii Polar.

Bicicleta fitness profesionala VISION U60 are o constructie robustă din oţel sudat, ce permite un antrenament stabil. Cu 12 programe de antrenament, 25 de niveluri de rezistenţă, cu un ghidon ce asigură 15 posturi de pedalat, bicicleta este recomandată utilizatorilor cu o greutate de până la 182 kg.

Bicicleta Cardio 4.2 MAXXUS face parte din categoria bicicletelor de spinning. Aparatul are o intrare joasă pentru a face urcarea și coborârea cât mai ușoare și sigure posibil. Acest lucru facilitează accesul și coborârea persoanelor în vârstă sau a utilizatorilor cu probleme articulare și/sau alte probleme de sănătate care limitează libertatea de mișcare. În ciuda înălțimii reduse de intrare, ghidonul nu suferă la capitolul stabilitate. Construcţia stabilă a cadrului din oţel le permite utilizatorilor cu o greutate corporală de până la 160 kg un antrenament optim.

Indiferent ce model alegi, trebuie să ştii că bicicletele de fitness sunt mai sigure decât mersul pe bicicletă pe șosea, dar există totuși probleme de siguranță care trebuie luate în considerare. Astfel, poţi acumula oboseală musculară sau te poţi accidenta din cauza mișcării repetitive sau a lipsei de formă. De asemenea, poţi cădea de pe bicicletă sau să te răneşti dacă nu ai echilibrul corect.

Astfel, poziționează-ţi întotdeauna corpul corect, iar dacă nu ştii care este poziția corectă, cere sfatul unui antrenor autorizat.

Ia o pauză pentru a-i acorda corpului tău timp să se recupereze dacă ai dureri de orice fel de la mersul pe bicicletă. Nu te supune la un efort peste propriile limite, deoarece poate fi periculos să te forțzi prea tare, mai ales dacă nu ai mai făcut de mult timp exerciții fizice.

Discută cu medicul tău dacă ai probleme cu echilibrul, cu tensiunea arterială sau cu inima, pentru a te asigura că un antrenament cu bicicleta de fitness este potrivit pentru tine.

Dacă nu ai întâmpinat niciuna dintre problemele de mai sus, îţi urăm spor la pedalat şi cât mai mulţi kilometri!

