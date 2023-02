Alex Florescu, antrenorul vedetelor, despre obezitatea la copii și celulita la femei: “Sporturile care ajută la slăbit sunt înotul, tenisul, patinajul” / Exclusiv

Alex Florescu, antrenorul vedetelor din România, a creat un program de sport dedicat copiilor supraponderali și ne vorbește despre obezitatea în rândul micuților, un subiect delicat, dar cu care țara noastră începe să se confunte din ce în ce mai mult. Antrenorul de fitness dezvăluie și faptul că peste 95% dintre femei au celulită și spune care sunt cele două obiective de care să ținem cont dacă vrem să scăpăm de aspectul de coajă de portocală al pielii.

Alex Florescu, antrenorul vedetelor, dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, de ce este important să facem mișcare și să avem un stil de viață curat și echilibrat. Aflăm că a stat 9 ani în străinătate, că părinții l-au îndrumat spre tenis în copilărie și a fost foarte greu să-și deschidă prima sala de sport în București. Alex Florescu ne vorbește despre cele trei fete ale lui, mărturisind că este puțin exigent cu ele, și spune că niciodată nu a avut vreo înclinație spre muzică, precum vărul său, Pepe. Celebrul antrenor dezvăluie și cum a reușit să facă față avansurilor sexului frumos atunci când a deschis prima sală și ne spune ce nu ar face niciodată în viața lui.

Alex Florescu, antrenor de fitness: “Obezitatea aduce multe probleme de sănătate, care omoară încet, dar sigur”

Cine este Alex Florescu, antrenorul de fitness al vedetelor? Cum te-ai descrie?

Sunt Alexander Florescu, am 40 de ani și nu sunt doar antrenorul vedetelor, ci și al oamenilor care îmi solicită serviciile pe care le ofer. Sunt o persoană foarte pozitivă, care încearcă să vadă tot ce e bun în orice lucru, îmi place foarte mult ceea ce fac și mă informez zi de zi pentru a fi la cel bun nivel pentru clienții mei. Când am puțin timp liber aleg să-l petrec cu prietenii sau să călătoresc și iubesc să dau energie bună și să văd rezultatele muncii mele.

Cum a ajuns Alex Florescu antrenor de fitness: “Studiez și în prezent așa că nu pot spune că m-am oprit”

De ce sport? Cât ai studiat până să te apuci să ajuți oamenii?

Am ales Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din dorința de a profesa mai departe, am lucrat în timpul studiilor cu oameni profesioniști de la care am învățat și am pus în practică atât teoria acumulată cât și munca fizică. Studiez și în prezent așa că nu pot spune că m-am oprit pentru că vreau să fiu la curent cu tot ce e nou și să implementez în serviciile mele ceea ce se potrivește stilului meu.

Ești cel mai inedit profesor de sport. De unde îți vin toate ideile de exerciții?

Am început să creez acest brand prin antrenamentele funcționale care necesită creativitate și inovație iar toate acestea îmi vin natural pentru că fac exact ceea ce mi place. Seara îmi pregătesc programul pentru următoarea zi și pentru fiecare client în parte. Mă adaptez nevoilor și cerințelor fiecăruia.

Prima sală de antrenament, după 9 ani de muncă în străinătate

Cât de greu a fost să deschizi prima sală și să reușești să convingi oamenii că ceea ce faci este în folosul lor?

Am deschis prima sala în zona unde locuiesc și, ca orice început, a fost greu. Veneam după 9 ani de muncă în mai multe țări, ca antrenor personal și antrenor de tenis, însă a meritat pentru că oamenii au răspuns foarte bine la ceea ce am oferit și am și în prezent clienți de la începuturile mele.

Alex Florescu, antrenorul vedetelor. Sursă foto: Facebook

Alex Florescu, despre lupta cu obezitatea: “Este un subiect delicat”

Cum ți-a venit idea unei campanii de slăbire a copiilor obezi?

Iubesc copiii și, activând în domeniul acesta de atâta timp, am văzut mulți copii obezi, din ce în ce mai mulți, dat fiind faptul că ocupăm primul loc în Europa la gradul de obezitate. Am hotărât să vin în ajutorul lor pentru a-i scăpa de anumite probleme de sănătate și să reușesc să le introduc sportul în rutina lor zilnică. Obezitatea este un subiect delicat iar oamenii care suferă de această boală, pe lângă aspectul fizic, au foarte multe problele de sănătate, care omoară încet dar sigur.

“Nu au limite și nu conștientizează repercusiunile”

Cine este de vină că un copil ajunge așa?

De vină sunt mai mulți factori, însă problema începe de acasă, de la părinți, care fie nu au timp să se ocupe de copil cu totul, fie sunt ei înșiși iubitori de mâncare, nu au limite și nu conștientizează repercusiunile. Însă și societatea în care trăim, tehnologia, anturajul.

Program de slăbit pentru copii

Cum arată, pe scurt, un program de slăbit în cazul copiilor obezi?

Crearea unui program de exerciții care arde calorii, construiește mușchii și de care copiii se bucură, te va ajută să reduci consecințele grave ale obezității pentru copilul tău. Începeți mai întâi cu câteva minute de plimbări în aer liber, exerciții simple pentru picioare, brațe, mai degrabă decât cu alergări sau alte sporturi mai grele. Permiteți copiilor să facă pauze dacă obosesc și asigurați-vă că beau suficientă apă, pentru a preveni deshidratarea.

Copiii obezi pot dezvolta dureri articulare sau de spate dacă fac un exercițiu repetat, cu impact mare, prin care ridică ambele picioare de pe sol, în același timp (de exemplu dans aerobic, jacks jumping sau sărituri cu coarda). Căutați exerciții care nu pun o greutate constantă sau un impact repetat asupra picioarelor și șoldurilor copilului.

“Sporturile care ajută la slăbit sunt înotul, tenisul de masă sau de câmp, canotajul, patinajul”

Ce exerciții fizice sunt indicate?

După câteva minute de încălzire și plimbare simplă, se pot introduce gradual exerciții care să le stimuleze mușchii: urcatul și coborâtul scărilor, mersul prin apă sau pe un teren accidentat, exerciții ușoare de fitness, câteva abdomene sau genoflexiuni, ridicarea de greutăți, folosirea unei biciclete de exerciții. În aer liber se pot plimba cu bicicleta, rolele, trotineta, skateboardul, pot arunca la un coș de volei, orice le face plăcere și implică mișcare.

Sporturile care, de asemenea, antrenează mai multe grupe de mușchi și ajută la slăbit, sunt înotul, tenisul de masă sau de câmp, canotajul, patinajul.

Alex Florescu: “Peste 95% din femeile adulte au un strop de celulită”

Cum se tonifiaza posteriorul pentru a scăpa de celulită?

Peste 95% din femeile adulte au un strop de celulită. Chiar și unele femei fit și care au un procent mic de grăsime au celulită, într-un stadiu mai mult sau mai puțin vizibil. Cele mai afectate zone sunt posteriorul, interiorul și spatele coapselor.

Când vrei să scapi de celulită ai două obiective în alimentația ta: pe de-o parte să scapi de grăsimea subcutanată, iar pe de altă parte să sporești sănătatea pielii și a țesutului conjunctiv. Mănâncă proteine (aproximativ 0.6-0.8 grame de proteine/per kilogram corp), ele ajută la repararea colagenulului și a țesutului conjunctiv și, astfel, aspectul de celulită se va reduce. Menține o alimentație sănătoasă care include proteine, legume, fructe, ouă și carne slabă.

“Nu slabi prin înfometare întrucât vei accentua în timp problema celulitei!”

Unele femei se infometeaza. E corect?

În niciun caz nu slabi prin înfometare întrucât vei accentua în timp problema celulitei. Înlocuiește sarea de masă cu sarea de Hymalaia.



Mănâncă alimente care conțin vitamina C – supranumită și regina naturală a frumuseții, adică citricele, broccoli, cartof, conopidă, pătrunjel, spanac.



Redu consumul de cofeină (o cafea pe zi) și elimină alcoolul și tutunul. Hidratează-te consumând apă, legume și fructe proaspete pentru a ajuta corpul tău să elimine toxinele și a avea o piele cu aspect plăcut!

“Încearcă să te concentrezi pe fesieri, să simți că mușchii sunt încordați”

Cum să te antrenezi ca să scapi de celulită?

Ca să fie eficient, antrenamentul anti-celulita trebuie să atingă două obiective: să te ajute să arzi cât mai multe calorii ca să topești grăsimea și să reduci presiunea exercitată de grăsime asupra țesutului conjunctiv.



Să îți sculptezi și întărești musculatura din zonele afectate de celulită pentru a conferi pielii un aspect neted și ferm.

Exercițiile noastre sunt simple și pot fi ajustate pentru a se potrivi atât pentru începători, cât și pentru avansați. Include exercițiile pentru fesieri în rutină ta de cel puțin 2-3 ori pe săptămână. Înainte de exerciții, încălzește-te cu cardio timp de aproximativ 5-10 minute.



Pentru toate exercițiile, încearcă să te concentrezi pe fesieri, să simți că mușchii sunt încordați.Vei avea nevoie de: bancă, minge de gimnastică, greutăți externe (kettlebell / halteră cu un mâner/ bară / săculeț cu nisip).

Amintiri din copilărie cu Alex Florescu: “Părinții m-au îndrumat către tenis”

Ce-ți plăcea să faci când erai copil? Ai fost de la început atras de sport sau nu?

Da, de mic îmi plăcea mișcarea, fotbalul în special, însă părinții m-au îndrumat către tenis și m-au susținut pe toate planurile pentru a face performanță.

“Nu am avut nicio înclinație spre muzică, ca Pepe”

Tu și Pepe sunteți verișori, cum va distrați în copilărie? Cum de n-ai vrut să faci și tu muzică, cu un așa exemplu în familie?

Am avut o copilărie frumoasă, mult mai frumoasă și mai simplă decât ceea ce are generația aceasta. Muzica îmi place s-o ascult, îmi da o stare de bine, însă nu aș fi avut nicio înclinație către o carieră în acest domeniu. Fiecare dintre noi și-a urmat visul, a muncit pentru el și a profitat de harul cu care a fost înzestrat.

Alex Florescu, alături de vărul său, Pepe. Sursă foto: Arhivă personală

Cum erai la școlă, mai timid sau mai rebel?

Nu am fost nici timid nici rebel, am fost echilibrat.

Cel mai greu moment pentru Alex Florescu: “Când mi-am pierdut mama”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Cel mai greu a fost atunci când mi-am pierdut mama, un moment de cumpănă în viața mea, când am și ales să merg să lucrez în paralel cu studiile.

Cum este tatăl Alex Florescu? Cum te distrezi cu copiii tăi?

Sunt tatăl a trei fete și, pe lângă munca multă pe care o am zi de zi, încerc să petrec timp și cu ele, să le ascult și să facem lucruri împreună. Sunt exigent, nu sunt exagerat, și îmi doresc să am o relație frumoasă cu ele toată viața.

Ai grijă la ce mănâncă, le-ai impus vreun regim alimentar?

Nu le-am impus un regim, însă îmi doresc să crească sănătos și să includă mișcarea în viața lor de zi cu zi.

Alex Florescu, alături de fetele si nepoții lui. Sursă foto: Facebook

De câte ori ai primit, la început, avansuri de la clientele tale? Cum ai reușit să le gestionezi situația?

M-ai făcut să râd! Avansuri poți primi în orice domeniu însă impun o limită, un respect și nu dau curs altor situații pentru că nu amestec lucrurile. Îmi respect prea mult munca și clienții, astfel încât să creez niște situații care ar putea dăuna.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu aș face rău voit niciodată nimănui!