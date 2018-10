Cântărețul Bryan Adams vorbește despre magia Indiei

„New Delhi, India – Ați fost incredibili în seara asta. În această fotografie, dacă privești cu atenție, îmi poți vedea umbra umbrită în praful și fumul locului în fața publicului. N-am mai văzut-o până acum. India magică. Namaste”, a scris Bryan Adams în descrierea postării.

Fanii lui Bryan Adams spun că fenomenul a avut loc din cauza fumului și a prafului din aer

Cântărețul Bryan Adams vorbește despre magia Indiei, însă fanii sunt mai realiști și spun că fenomenul a avut loc din cauza fumului și a prafului din aer. De altfel, orașele din India sunt printre cele mai poluate din lume.

Bryan Guy Adams este un cântăreț, cantautor, chitarist, compozitor, filantrop, fotograf, muzician, producător muzical și activist canadian. Adams a ajuns să fie cunoscut și faimos în Canada și Statele Unite ale Americii cu albumul său muzical din 1983 intitulat Cuts Like a Knife și după numai un an a devenit un star mondial cu albumul său din 1984 intitulat Reckless, care a propulsat oriunde unele dintre cele mai bune cântece ale sale, incluzând Run to You and Summer of ’69. Pentru contribuțiile sale la muzică, Adams a primit numeroase nominalizări, distincții și premii, incluzând: premii Juno sau Grammy Award. Ca recunoaștere pentru meritele sale componistice și muzicale, dar și a actelor sale filantropice, Adams a fost decorat cu Order of Canada și en Order of British Columbia pentru contribuții importante la muzicâ și la acte filantropice, realizate prin fundația sa, datorită cărora a ajutat la îmbunățirea educaței oamenilor din întreaga lume.

Sursa: Adevarul.ro

