Nicole Cherry, despre iubitul său: „Nu ţii pe nimeni cu forţa, orice s-ar întâmpla” 

Nicole Cherry, în vârstă de 20 de ani, a fost dezamăgită în plan amoros, atunci când fostul său iubit a înșelat-o cu cea mai bună prietenă, însă îndrăgita artistă a trecut cu bine peste experiența trăită și este fericită în brațele actualului său iubit.

Nicole Cherry a vorbit cu sinceritate despre povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent: „Suntem foarte bine, cumva am intrat într-o normalitate. E şi cea mai lungă relaţie a mea. Suntem de ceva timp, trecuţi de cinci luni. E foarte ocupat. Cumva e bine că nu simţim lipsa unul celuilalt. El are norocul că eu mereu sunt cu tata, cumva ştie, iar eu am noroc în încrederea mea. Nu ţii pe nimeni cu forţa, orice s-ar întâmpla, dacă vrea să plece, o să plece oricum. Gelozia e bună, dar să fie dozată.”, – a mărturisit Nicole Cherry la Antena Stars.

Noul iubit al lui Nicole Cherry se numește Florin Popa, are 28 de de ani, este din Teleorman și are o afacere online cu accesorii GSM. Cu toate că nu este persoană publică, acest aspect nu pare să o deranjeze absolut deloc pe artistă.

Sursă foto: Instagram