Cea de a 28-a gală a Critics Choice Awards s-a desfășurat, duminică seară, la Fairmont Century Plaza din Los Angeles. Marea surpriză a serii a fost Brendan Fraser, care a primit premiul pentru cel mai bun actor.

Marele câștigător al acestei ediții a fost filmul Everywhere All At Once, care a obținut cinci premii, printre care și „cel mai bun film”.

Lista câștigătorilor Critics Choice Awards

Cel mai bun film: Everything Everywhere All at Once

Cel mai bun actor: Brendan Fraser – The Whale

Cea mai bună actriță: Cate Blanchett – Tár

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Cea mai bună actriță în rol secundar: Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Cel mai bun regizor: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Cel mai bun scenariu original: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Cel mai bun scenariu adaptat: Sarah Polley – Women Talking

Cea mai bună comedie: Glass Onion: A Knives Out Mystery

Cea mai bună animație: Pinocchio al lui Guillermo del Toro

Cel mai bun serial dramă : Better Call Saul (AMC)

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Cea mai bună actriță într-un serial dramă: Zendaya – Euphoria (HBO)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramă: Giancarlo Esposito – Better Call Saul (AMC)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramă: Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)

Cel mai bun serial de comedie: Abbott Elementary (ABC)

Cel mai bun actor într-un serial de comedie: Jeremy Allen White – The Bear (FX)

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie: Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie: Henry Winkler – Barry (HBO)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie: Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (ABC)

Cel mai bun actor într-un film de televiziune sau miniserie Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story

Cea mai bună actriță într-un film de televiziune sau miniserie: Amanda Seyfried – Cazul Theranos

Cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu

Cele mai mari vedete de la Hollywood au apărut pe covorul roșu, întrecându-se pentru titulatura de cel mai bine îmbrăcate celebrități.

Kate Hudson, Michelle Williams, Julia Roberts și Janelle Monae sunt doar câteva din vedetele care au impresionat cu ținutele alese pentru gala Critics Choice Awards 2023.

Cele patru actrițe au optat pentru rochii strălucitoare sau negre, însă cu siguranță au avut o apariție de neuitat.

Kate Hudson (43 ani) a purtat o rochie argintie, cu spatele gol, semnată Oscar de la Renta, potrivit Daily Mail.

Pe de altă parte, Julia Robert (55 ani) a ales pentru eveniment o rochie neagră cu detalii aurii, cu mâneci lungi.

Michelle Williams (42 ani) a impresionat cu o rochie aurie, pe un umăr, marca Louis Viutton, pe care a accesorizat-o cu bijuterii Tiffany & Co.

Janelle (37 ani), a apărut pe covorul roșui al Critics Choice Awards 2023 într-o rochie neagră, mulată, care i-a scos în evidență formele. Rochia a fost creată de casa de modă Vera Wang.

Vezi în Galeria FOTO care au fost cel mai bine îmbrăcate vedete de la gala premiilor Critics Choice Awards.

