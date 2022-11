Pink, apariție rară cu familia pe covorul roșu. Cele mai frumoase ținute ale vedetelor la American Music Awards

Unele dintre cele mai mari nume ale industriei muzicale de peste Ocean au participat, duminică seară, la gala American Music Awards 2022, iar ținutele lor au fost de-a dreptul uimitoare.

Taylor Swift, Becky G, Anitta, Carrie Underwood și Kelly Rowland sunt doar câteva dintre starurile ce au strălucit pe covorul roșu al American Music Awards ce a avut loc la Microsoft Theater din Los Angeles.

Pink, apariție inedită pe covorul roșu al American Music Awards

Pink, care s-a aflat printre cele mai bine îmbrăcate vedete, a pășit pe covorul roșu împreună cu soțul ei și cei doi copii ai lor. Artista este, în general, o persoană discretă atunci când vine vorba de viața personală, astfel că această apariție a fost una inedită.

Artista a purtat cu această ocazie o rochie în două nuanțe, auriu și negru, pe care a accesorizat-o cu o pereche de sandale negre.

O apariție cu totul aparte a fost și Machine Gun Kelly, care a optat pentru această gală o ținută cu țepi, în timp ce Taylor Swift a făcut furori cu o salopetă aurie.

Lista câștigătorilor American Music Awards 2022

Potrivit People, Bad Bunny a avut cele mai multe nominalizări, opt la număr, printre care și artistul anului. L-au urmat îndeaproape Taylor Swift, Beyonce și Drake, fiecare cu câte șase nominalizări.

De asemenea, Lionel Richie a fost cel care a fost recompensat cu Icon Award, acesta fiind cel de al 18-lea trofeu primit de artist la această categorie.

Lista câștigătorilor:

Artistul anului: Taylor Swift

Noul artist al anului: Dove Cameron

Colaborarea anului: Elton John & Dua Lipa – „Cold Heart – PNAU Remix”

Cel mai bun videoclip: Taylor Swift – All Too Well: The Short Film

Cel mai bun artist masculin pop: Harry Styles

Cel mai bun artist pop feminin: Taylor Swift

Cel mai bun dou sau grup pop: BTS

Cel mai bun album pop: Taylor Swift – Red

Cea mai bună piesă pop: Harry Styles – „As It Was”

Cel mai bun artist de muzică country: Morgan Wallen

Cea mai bună artistă de muzică country: Taylor Swift

Cel mai bun grup sau duo de muzică country: Dan + Shay

Cel mai bun album de muzică country: Taylor Swift – Red

Cea mai bună piesă country: Morgan Wallen – Wasted on You

Cel mai bun artist hip-hop: Kendrick Lamar

Cea mai bună artistă hip-hop: Nicki Minaj

Cel mai bun album hip-hop: Kendirck Lamar – Mr. Morale & The Big Steppers

Cea mai bună piesă hip-hop: Future ft. Drake & Tems – Wait for You

Cel mai bun artist R&B: Chris Brown

Cea mai bună artistă R&B: Beyonce

Cel mai bun album R&B: Beyonce – Renaissance

Cel mai bun artist latino: Bad Bunny

Cea mai bună artistă latino: Anitta

Cel mai bun album latino: Bad Bunny – Un Verano sint ti

Cea mai bună piesă latino: Sebastrian Yatra – Dos Oruguitas

Cel mai bun artist rock: Machine Gun Kelly

Cea mai bună piesă rock: Maneskin – Beggin

Cel mai bun album rock: Ghost – Impera

Cel mai bun artist inspirațional: for King & Country

Cel mai bun artist gospel: Tamela Mann

Cel mai bun artist dance/electronic: Marshmello

Cel mai bun soundtrack: ELVIS

Sursă foto: Profimedia