Andreea Bălan, despre o posibilă căsătorie cu Victor Cornea: „Societatea te vrea măritat, însurat, la casa ta”

Andreea Bălan (40 ani) a vorbit despre o posibilă căsătorie cu Victor Cornea, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de un an de zile. Invitată în podcastul „Gând la gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir, artista a explicat că nu are cum să facă o nuntă în prezent, ținând cont de faptul că iubitul ei este plecat mai mereu în turnee.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează, de un an, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Astfel că toată lumea se întreabă când vor ajunge în fața altarului. Doar că, potrivit artistei, acest lucru nu se va întâmpla prea curând.

„Nu știu dacă mă mărit prea curând, pentru că Victor e plecat non-stop la turnee. Nu mai cred în asta cu măritatul. Cred în iubire și în uniunea sufletelor. Societatea te vrea măritat, însurat, la casa ta. Asta vrea societatea, dar nu contează ce vrea societatea. Asta este doar o convenție pe care am stabilit-o noi, pentru că așa s-a vrut dintotdeauna, dar 40% sunt divorțuri”, a afirmat Andreea Bălan în podcastul „Gând la gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir.

Totodată, ea a vorbit și despre divorțul de George Burcea, cu care are două fetițe, Ella Maya și Clara Maria.

„E mai ușor să te desparți fără acte. Eu am fost căsătorită 4 luni și divorțul a durat 2 ani jumătate. Era mai simplu dacă nu eram căsătoriți, mult mai simplu. Eu am făcut doi copii cu același bărbat. Noi ne-am dorit ambii copii”, a precizat Andreea Bălan.

Artista, despre posibilitatea de a mai avea un copil cu Victor Cornea

După divorțul de George Burcea, fetițele au rămas în grija Andreei, despre care artista spune că și le-a dorit foarte mult.

„Nu a fost o întâmplare, adică de la început, din primele luni de relație, eu aveam 32 de ani, el avea 28, am stabilit că ne dorim acești copii și după aceea a venit primul copil. La vreo 6 luni sau un an am zis să mai facem pentru ea un frate sau o surioară. Totul a fost gândit. El a stat acasă în primul an și a avut grijă de Ella și apoi s-a rupt. Am rămas singură cu un copil de 3 ani și cu unul de 11 luni. Erau foarte micuțe, a fost foarte greu”, a explicat Andreea Bălan.

Artista, care nu mai poate avea copii din punct de vedere medical, a dezvăluit că a vorbit cu Victor Cornea de la prima întâlnire despre faptul că amândoi sunt deja părinți și pentru ei nu mai este o prioritate apariția unui alt membru al familiei.

„Avem trei. Nu pot să spun despre băiețelul lui că este copilul meu, dar este crescut foarte frumos de mama lui, Irina, este un băiețel bine educat și foarte frumos crescut, dar atât timp cât are și el un băiețel, noi am închis acest capitol. De la prima întâlnire mi-a spus că are un băiețel. El are 30 de ani, este în plină ascensiune, nu ar putea cel puțin în următorii 6-7-8… Ei se retrag pe la 38 de ani”, a precizat Andreea Bălan.

