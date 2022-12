Ce ținute au purtat vedetele la premiera „Avatar: The Way of Water”. Heidi Klum a făcut furori cu o rochie ce pare făcută din apă. Galerie foto

Premiera filmului Avatar: The Way of Water a avut loc și în Cetatea filmului. Pe covorul albastru și-au făcut apariția o parte din actorii principali, dar și alte vedete de la Hollywood. De departe, Heidi Klum a avut cea mai spectaculoasă apariție.

Fanii lui James Cameron au avut de așteptat 13 ani pentru cea de-a doua parte a filmului „Avatar”. Aseară, fanii din Los Angeles au putut vedea mult așteptata continuare a acestei pelicule – „Avatar: The Way of the Water”.

Cum s-au îmbrăcat vedetele la premiera filmului „Avatar: The Way of Water”

O parte din distribuția filmului „Avatar: The Way of Water” a fost prezentă marți, 13 decembrie, în Los Angeles pentru a sărbători alături de fani. Vedetele și-au făcut apariția pe covorul albastru în ținute care mai de care mai spectaculoase. Celebritățile au strălucit în ținute pline de paiete, în nuanțe specifice apei. Zoe Saldana, Jordyn Woods, Halle Bailey, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Cliff Curtis și The Weekend sunt doar o parte din vedetele prezente la eveniment. De departe, Heidi Klum a fost cea mai spectaculoasă apariție de la premieră.

Heidi Klum a avut cea mai spectaculoasă ținută

Fotomodelul german a optat pentru un look care să se potrivească perfect temei acvatice a noului film Avatar. Potrivit publicației People, Heidi Klum a purtat o rochie argintie a designerului ucrainean Lessja Verlingieri, care părea făcută din apă. În completarea ținutei Lever Couture, decupată pe umăr și crăpată pe picior, vedeta internațională a optat pentru o pereche de sandale transparente și cercei în formă de fulgi de nea. În ceea ce privește părul, Heidi a optat pentru un Wet Look, iar machiajul a fost în nuanțe de nude pentru a completa ținuta spectaculoasă.

Heidi Klum a participat la premieră alături de soțul ei, muzicianul Tom Kaulitz, din trupa Tokio Hotel, care s-a asortat și a purtat un costum argintiu metalic. Cei doi sunt cunoscuți pentru faptul că își asorteează ținutele de fiecare dată când sunt prezenți pe covorul roșu.

Kate Winslet a întors privirile la premiera din Londra

Kate Winslet interpretează unul din rolurile princpale ale filmului „Avatar: The Way of Water”. Actrița britanică a întors privirile tuturor, după ce a purtat o rochie veche de șapte ani la premiera filmului ce a avut loc la Londra.

A doua parte a seriei Avatar, primită foarte bine de critici și de fani

Filmul va avea lansarea oficială pe 16 decembrie și va dura 3 ore și 10 minute. Potrivit celor de la Hollywood Reporter, ziariștii și fanii prezenți la premiera din Londra spun ca va fi peste cel original din 2009, cu acțiune și efecte vizuale remarcabile, cu personaje mai bine conturate. Filmul Avatar este considerat a fi cel filmul cu cele mai mari încasări din istorie.

Inside the immersive L.A. premiere of #AvatarTheWayOfWater that recreated the world of Pandora on Hollywood Boulevard. pic.twitter.com/ihupw4yrAR — Variety (@Variety) December 13, 2022

Sursa Foto: Profimedia