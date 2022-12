Kate Winslet a purtat o rochie veche de șapte ani la premiera filmului Avatar: The Way of Water. Cum arată ținuta de 1.200 de dolari

Kate Winslet a purtat o rochie veche de șapte ani la premiera filmului Avatar: The Way of Water, ce a avut loc la Londra.

Kate Winslet a reciclat o rochie veche de șapte ani. Actrița internațională a pozat plină de încredere la premiera filmului Avatar: The Way of Water, care este continuarea filmului cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Actrița a mai purtat aceeași rochia semnată de Badgley Mischka și în anul 2015 la Festivalul de Film de la Toronto.

Kate Winslet a purtat o rochie veche de șapte ani, la premiera Avatar: The Way of Water

Mamă a trei copii, actrița în vârstă de 47 de ani a participat la premiera filmului ,,Avatar: The Way of Water”, ce a avut loc la Odeon Luxe – Leicester Square din Londra. Actrița din Titanic a optat pentru o rochie neagră, cu ornamente argintii de-a lungul decolteului, creată de brandul Badgley Mischka. Winslet mai purtase rochia în valoare de 1.200 de dolari și în 2015 la Festivalul de Film de la Toronto.

Silueta actriței nu s-a schimbat foarte mult, iar Kate continuă să arate la fel de bine. În ceea ce privește accesoriile, de data aceasta a optat pentru o pereche de cercei argintii și câteva inele cu diamante. Machiajul a fost unul natural, iar părul și l-a prins în coc.

Kate Winslet: „Promovarea filmelor pe covorul roșu este stresantă”

În septembrie 2020, Winslet a declarat pentru Vanity Fair că promovarea filmelor pe covorul roșu este stresantă. Tot atunci, actrița a sugerat că va purta aceleași rochii la diferite evenimete.

„Rochiile, stresul, îmbrăcămintea… Este atât de stresant să alegi rochia potrivită. Nu-mi doresc ca oamenii să creadă că acesta este stresul principal din viața mea, dar este stresant. Nu-mi place să fiu nevoită să mă îmbrac într-o rochie pe care știu că nu o voi mai purta niciodată. Artiștii care crează aceste rochii sunt incredibili. Prin urmare, nu am de gând să le port o singură dată”, a declarat atunci actrița.

Premiera fimului Avatar a avut loc la Londra

Kate Winslet face parte din cea de-a doua parte a filmului Avatar. Premiera filmului a avut loc la Londra și vine la 13 ani după filmul SF original, Avatar, care a fost lansat în 2009.

Regizorului James Cameron i s-au alăturat pe covorul roșu din Leicester Square actori din distribuția filmului precum Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver și Kate Winslet.

