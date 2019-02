Mira a descoperit că are cioburi în față la un an jumătate de la accident. FOTO

Mira, în vârstă de 23 de ani, a ajuns de urgență la spital în urma accidentului auto, fiind cel mai grav rănită dintre toți și având nevoie de internare. După externare, aceasta a povestit îngrozită că simte în continuare că mai are cioburi în față: „Şi acum simt că am cioburi în faţa ochilor. Mă sperie să văd un TIR pe autostradă, întrebaţi-o pe mama cum fac când văd un TIR, rememorez încontinuu ce s-a întâmplat. Mă doare foarte tare spatele şi nu pot sta mult timp în picioare. Nu pot să îmi ating nasul”, – a declarat atunci Mira. Ei bine, se pare că Mira nu s-a înșelat și nu a fost vorba doar de o frică cu care a rămas după accident.

În urma unui control amănunțit însoțit de o ecografie, control pe care l-a făcut în prezent, medicii au descoperit că Mira chiar avea 5 cioburi în piele, foarte aproape de zona ochilor: „Doar ce am venit de la eco şi mi-au descoperit încă cinci cioburi la un an jumătate de la accident, după ce am scos alte patru. Vă zic fiindcă mă tot întrebaţi ce am lângă ochi: cicatrici” – a scris artista pe Instagram, acolo unde a și postat o fotografie cu chipul său.

Mira, pe numele său complet Maria Mirabela Cismaru, ne-a cucerit în anul 2012, atunci când a participat la emisiunea „Vocea României”, în echipa lui Marius Moga. Familia artistei pare însoțită de un blestem al accidentelor rutiere și spunem asta după ce, în urmă cu un an, fratele vitreg al solistei a decedat la doar 21 de ani, în urma unui accident de mașină petrecut în județul Gorj.

