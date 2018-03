Mihai Raiț Dragomir, Dorel din “Las Fierbinți”, tată pentru prima oară

Familia “Las Fierbinți” se mărește. Mihai Raiț Dragomir, alias Dorel din serialul “Las Fierbinți”, va deveni tată pentru prima oară anul acesta. Însă, îndrăgitul actor nu este singurul personaj din serial care-și va mări familia, colega sa, Ecaterina Țugulea, actrița din Republica Moldova care o interpretează pe Dalida, va deveni și ea mamă tot anul acesta.

Mihai Raiț Dragomir și Ana Maria, s-au căsătorit în vara anului 2017 și, iată, că deja se pregătesc să devină părinți, soția sa fiind însărcinată în 4 luni. Cu toate că actorul nu a dorit să vorbească momentan despre acest lucru, deoarece Ana Maria nu vrea să iasă în evidență cu sarcina, zvonurile sunt pe cât se poate de adevărate, surse din apropierea cuplului confirmându-le:„Avem familii mari, fiecare are copii, unii au gemeni, alţii au câte unul sau doi, Dalida are şi ea un copil şi urmează să nască şi nevasta lui Raiţ, e însărcinată în 4 luni. Uite aşa se formează o nouă generaţie de «fierbinţei». Probabil că în pauza de filmare, între două spectacole, s-au pus pe treabă, pe făcut copii”, – a declarat pentru Click! o sursă de pe platoul de filmare al serialului “Las Fierbinți”.

„Nu ştiu de unde aţi aflat, dar momentan nu confirmăm. Soţia mea nu vrea să iasă în evidenţă” – a transmis actorul Mihai Raiț Dragomir pentru Click!.

Dorel din “Las Fierbinți” se poate mândri cu o soție frumoasă și discretă, iar cei doi par făcuți unul pentru celălalt. Cu această ocazie, Mihai Rait a povestit și despre modul în care și-a cunoscut soția, dar și despre cei mai buni prieteni ai săi, actorii din “Las Fierbinți”: „Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut şi aşa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie. Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă ştiu din copilărie. Noi încă nu am năşit, însă de abia aştept. Ne cunoaştem din clasa a IV-a şi am zis, haide băi să ne şi năşim, să ne înrudim. E bine că am rămas o familie de când suntem noi mici şi până acum. Suntem mereu împreună, acum începem filmările pentru sezonul cu numărul 14 şi începem şi turneul naţional de stand-up comedy prin ţară. Ne suportăm şi la filmări, şi la improvizaţie, şi la spectacole. Locuiesc la trei minute de Bobo, Adrian Văncică (Celentano) şi Mihai Mărgineanu (Ardiles) stau şi ei în aceeaşi zonă, în Băneasa. Cât despre muzică, nu am mai făcut nimic după Vocea României. Vedem ce ne rezervă viitorul”.

Serialul “Las Fierbinți” debutează în această seară la Pro Tv cu sezonul cu numărul 13.

Sursă foto: Facebook